Kunstmusikk

Kritikernominasjonene klare

28.08.2013
- Red.

Jukka-Pekka Saraste, Arvid Engegård og Ellen Ugelvik er nominert til kritikerprisen for musikk i sesongen 2012/13.

Norsk kritikerlags Seksjon for teater, musikk og dans deler årlig ut en teaterkritikerpris, en musikkritikerpris og en dansekritikerpris. Prisene gis for «å hedre en fremragende, levende kunstnerisk prestasjon», kåret av landets samlede kritikerstand.

De nominerte til kritikerpriser for musikk 2012–2013 er:

Pianist Ellen Ugelvik for fremføringen av Magne Hegdals Herbarium

Dirigent og fiolinist Arvid Engegård for konsert med Nordnorsk Symfoniorkester

#gallery-3 {
margin: auto;
}
#gallery-3 .gallery-item {
float: left;
margin-top: 10px;
text-align: center;
width: 33%;
}
#gallery-3 img {
border: 2px solid #cfcfcf;
}
#gallery-3 .gallery-caption {
margin-left: 0;
}
/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

Dirigent Jukka-Pekka Saraste for fremføringen av Mahlers 2. symfoni med Oslo-Filharmonien

Prisene deles ut på Litteraturhuset i Oslo onsdag 18. september kl. 11.00.

