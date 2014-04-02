Kunstmusikk

Kan nå designtoppen

Publisert
02.04.2014
Skrevet av
Tori Skrede

Festspillene i Bergen er en av fire bedrifter som er nominert til Hedersprisen for god design av Norsk Designråd. Den deles ut i dag.

I kveld avgjøres det om Festspillene i Bergen får designprisen, i konkurranse med FLO, Øveraasen og Scandinavian Business Seating.

Hedersprisen for god design er Norges ledende utmerkelse av sitt slag til både bedrifter og designere for innovative designprosjekter, og deles ut under Designdagen, et årlig arrangement i regi av Norsk Designråd.

I en pressemelding forteller Anders Beyer om bakgrunnen for Festspillenes nye design; at man i senere år har strevd med å tiltrekke seg et yngre publikum.

Designselskapet ANTI fikk i oppgave å lage et design som hjalp til med festspillenes mål om å fornye, forynge og engasjere — og finne sammenhenger mellom musikk og det visuelle.

— Designen er svært stram og minimalistisk, men samtidig inviterer den til lek, sier Beyer.

Med til bedømmingen ligger det at Festspillene i Bergen i første år med ny design doblet andelen førstegangspublikummere, fra 11 til 22 prosent.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Flere saker

