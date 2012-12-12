Kunstmusikk

ENO med videointervju-serie

Publisert
12.12.2012
Skrevet av
Embret Rognerød

Stian Westerhus er førstemann ut.

Musikkmagasinet ENO, som nylig feiret to år, starter nå opp en serie med videointervjuer på nett. I serien, som har fått navnet «Klang», snakker norske musikere og artister om lyd, og de presenter også hvordan de selv arbeider med klang og lydbilder.

Første artist ut i serien er gitarist Stian Westerhus. Westerhus har turnert intensivt med soloprosjektet «The Matriarch And The Wrong Kind Of Flowers» i høst, og i starten av 2013 legger han ut på veien sammen med Sidsel Endresen. Videointervjuet med Westerhus er spilt inn i Emanuel Vigelands mausoleum på Slemdal i Oslo.

ENO har gitt ut ti nummer i løpet av de to årene magasinet har holdt på.

GenreKunstmusikkHandelsvarerVideoIntervjuerMediaMultimedia

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Ett år med ENO

Musikkmagasin feirer med nytt nummer.

Briskeby

Går musikkjournalistikken i kjønnsfella?

– Jeg stiller meg undrende til at det er farlig å snakke om mannlige og kvinnelige artister. De tilfører musikken...

ENO til Sverige

Øker opplaget, rykker østover.

Rockheim

Den forsteinede skogen

ANMELDELSE: Rockheim er en hyllest til populærmusikk som en plastisk og statisk størrelse, og et høyst fiffig monument over den...

Eno

Kan fylle et tomrom

Det nye norske musikkmagasinet ENO er best når de satser på egne ideer, skriver frilanskribent og platedirektør Marit Karlsen i...

Darkthrone – A Blaze in the Northern Sky

Korsfarefullt oppdrag

UTDRAG: På jakt etter verdens mest obskure Darkthrone-referanse.

Flere saker

Utsnitt av platecoveret til Lysne/Eilertsens Kroksjø

Musikk som heng i lufta

KONSERTMELDING: Av og til høyrer du musikk som opnar opp kjensler, stemningar, sansar og ord på eit forunderleg vis. Dette...

BRANSJEPRISEN 2025 deles ut lørdag 13. september under Bylarm

Bylarm lanserer «Bransjeprisen»

Musikk-Norges største bransjekonferanse og -festival presenterer Bransjeprisen: Til menneskene som sjelden får applausen, men som alltid fortjener litt mer av...

IMG

Fransk prestisje til Det Norske Solistkor og KORK

Solistkoret har gitt ut et av årets beste album, ifølge musikkmagasinet Diapason.