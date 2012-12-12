ENO med videointervju-serie

Stian Westerhus er førstemann ut.

Musikkmagasinet ENO, som nylig feiret to år, starter nå opp en serie med videointervjuer på nett. I serien, som har fått navnet «Klang», snakker norske musikere og artister om lyd, og de presenter også hvordan de selv arbeider med klang og lydbilder.

Første artist ut i serien er gitarist Stian Westerhus. Westerhus har turnert intensivt med soloprosjektet «The Matriarch And The Wrong Kind Of Flowers» i høst, og i starten av 2013 legger han ut på veien sammen med Sidsel Endresen. Videointervjuet med Westerhus er spilt inn i Emanuel Vigelands mausoleum på Slemdal i Oslo.

ENO har gitt ut ti nummer i løpet av de to årene magasinet har holdt på.