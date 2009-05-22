Kunstmusikk

En benk til Linz

Publisert
22.05.2009
Skrevet av
- Red.

Nuproductions representerer Stavanger 2008 når Linzfest i Østerrike viser fram europeiske kulturbyer i overgangen mai-juni. Blir dette gjennombruddet for eksport av norsk møbelmusikk-kunst?

Kunstprosjektet Sonic Vista består av ti benker utplassert på forskjellige steder i Stavanger-området. Ni komponister og lydkunstnere laget musikk spesielt for hver benks plassering i terrenget, den tiende er en «minnebenk» tilegnet komponist Karlheinz Stockhausen (1928-2007). Hver benk er utstyrt med en mp3-spiller i hver ende som den sittende kan plugge seg inn i. Benken med musikk av stavangerkomponist Nils Henrik Asheim forberedes i disse dager for eksport til Linzfest i Østterrike.

Det andre armlenet vil i Linz tilby musikk av Thomas Mandel, som kommer fra byen.

Sonic Vista-benk. (Foto: Numusic)

Den østerrikske festivalen gir også plass til Numusic-produksjonen Markører i Landskap der Biosphere (Geir Jenssen) maler lydlandskaper data-generert fra bilder av helleristninger funnet på Åpmøy noen kilometer fra Stavanger. Arbeidet endte opp i to videoinstallasjoner som i Linz skal presenteres i et eget bygg laget av paller.

Helleristninger på Åmøy

I tillegg skal de tre stavangerartistene QRT, KING KNUT og Dj Martyn Reed opptre på en konsert under Linzfest 31. mai.

Nuproductions står bak Numusic-festivalen, Nuart og A world of Sound

Relaterte saker

Lindemanprisen utdelt

Komponist, organist og pianist Nils Henrik Asheim er prisvinner.

Flere saker

Erik Hillestad

Erik Hillestad tildelt Tonos formidlerpris 2025

Erik Hillestad er tildelt Tonos formidlerpris 2025 for sin utrettelige innsats for norsk musikk og internasjonal kulturformidling gjennom 50 år.

GIRL GROUP GLASGOW

Vil ta over verden med feministisk og skeiv pop

Urørt-vinneren Girl Group skriver låttekster med mørke tema kledd i catchy popmusikk. Slik skal de få både hatere og elskere...

Veps video april

Ballade video XLIII: Jordens orden og rikdom

Åtte videoer, en premiere. Få med deg vårnyhetene til Veps, Vegar Vårdal, Oslo Ess, Avind, Asbjørn Ribe, Haakon Ellingsen, Dark...