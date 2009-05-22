En benk til Linz
Nuproductions representerer Stavanger 2008 når Linzfest i Østerrike viser fram europeiske kulturbyer i overgangen mai-juni. Blir dette gjennombruddet for eksport av norsk møbelmusikk-kunst?
Kunstprosjektet Sonic Vista består av ti benker utplassert på forskjellige steder i Stavanger-området. Ni komponister og lydkunstnere laget musikk spesielt for hver benks plassering i terrenget, den tiende er en «minnebenk» tilegnet komponist Karlheinz Stockhausen (1928-2007). Hver benk er utstyrt med en mp3-spiller i hver ende som den sittende kan plugge seg inn i. Benken med musikk av stavangerkomponist Nils Henrik Asheim forberedes i disse dager for eksport til Linzfest i Østterrike.
Det andre armlenet vil i Linz tilby musikk av Thomas Mandel, som kommer fra byen.
Sonic Vista-benk. (Foto: Numusic)
Den østerrikske festivalen gir også plass til Numusic-produksjonen Markører i Landskap der Biosphere (Geir Jenssen) maler lydlandskaper data-generert fra bilder av helleristninger funnet på Åpmøy noen kilometer fra Stavanger. Arbeidet endte opp i to videoinstallasjoner som i Linz skal presenteres i et eget bygg laget av paller.
Helleristninger på Åmøy
I tillegg skal de tre stavangerartistene QRT, KING KNUT og Dj Martyn Reed opptre på en konsert under Linzfest 31. mai.
