Kunstmusikk

Edvard Hagerup Bull er død

19.03.2012
- Red.

Komponisten Edvard Hagerup Bull gikk bort 15. mars, 89 år gammel.

Den anerkjente franske komponisten Jean-Jacques Werner mente Bull var «en av vår tids mest rendyrkede norske tonekunstnere og kanskje også en av det 20. århundres mest originale komponister».

Bull studerte i Paris i årene 1948 til 1953, i komposisjonsklassene til Darius Milhaud og Jean Rivier og analyseklassen til Olivier Messiaen ved Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Han var opphavsmann til 2 operaer og over 30 orkesterverk.

