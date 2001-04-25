Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse er i gang

Fem unge sangtalenter er nå plukket ut til nasjonal finale i Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse. Den nasjonale finalen vil finne sted i Trondheim 4. mai, og alle de fem er sikret en plass i de innledende rundene av den internasjonale tevlingen i august.

I alt 17 sangere fra hele landet har deltatt i første runde i årets nasjonale uttaking til den internasjonale sangkonkurransen. Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse skal arrangeres for sangere 16.- 23. august, der 50 utvalgte talenter fra alle verdens hjørner skal konkurrere om en rekke konsertengasjementer og priser på over 300.000 kroner. H.M. Dronning Sonja skal selv dele ut prisene etter finalekonserten med Den Norske Operas Orkester i Oslo Konserthus 23. august 2001.

En jury har nå valgt ut følgende sangere til å delta i den nasjonale finalen i Trondheim fredag 4. mai:

* Isa Katharina Gericke – sopran, Namskogan (1973)

* Eli Kristin Hovdsveen Hagen – sopran, Brandbu (1973)

* Eva Kristine Egede-Nissen Hernes – mezzo sopran, Kristiansand (1976)

* Espen Langvik – baryton, Larvik (1975)

* Marita Kvarving Sølberg – sopran, Levanger (1976)

I Trondheim skal finalistene synge opera-arier i Olavshallen med Trondheim Symfoniorkester. Det skal deles ut en 1. pris (kr 20.000,- og et engasjement ved Den Norske Opera) og en 2. pris (kr 10.000,-). Alle finalistene er sikret plass i de innledende runder i den internasjonale konkurransen i Oslo 16. – 23. august.

Juryen for den nasjonale konkurransen består av juryformann Menno Feenstra, som er Casting Director i Glyndebourne Festival Opera, England, norske Kåre Bjørkøy og Anne Gjevang, samt Evy Bråhammar fra Sverige. I den internasjonale delen av konkurransen vil Ingrid Bjoner og Bjørn Simensen sitte i juryen, sammen med operasangerne James King (USA) Dame Joan Sutherland (Australia) og Hans Sotin (Tyskland). Fra den kunstneriske ledelsen ved La Scala-operaen i Milano deltar Luca Targetti.

Finalekonserten i Trondheim 4. mai overføres direkte i NRK P2. Resultatene kunngjøres i løpet av sendingen.

En av de fem kandidatene, Eli Kristin Hovdsveen Hagen fra Brandbu, ble tidligere i uken intervjuet av Oppland Arbeiderblad, rett etter at hun hadde fått beskjed om utfallet. Selv hadde hun sunget ariene “Il ne revient pas” fra Gounods “Faust” og “Titiania La Blonde” av Thomas.

— Jeg ønsket å gå videre, men trodde ikke helt på det. Dette ble en fullkommen dag.