Klammere klemmer

INNLEGG: Venstres nye kurs skaper ikke mer kunstnerisk frihet, skriver Renée Rasmussen i MFO.

Som jeg understreket for noen dager siden mener jeg at midlene til kultur over statsbudsjettet fortsatt bør økes. Derfor er jeg veldig glad for klargjøringen av at Venstre i hvert fall ikke vil bruke mindre offentlige penger på kultur. Kanskje Venstre til og med er enig i at minst 1 % av statsbudsjettet skal gå til kulturformål?

Les også:

Når det er sagt vil jeg igjen understreke at jeg mener at en gaveforsterkningsordning flytter styringen over en god del av kulturmidlene fra demokratisk valgte organer som opererer i det offentlige rom, til høyst private styrerom. Jeg har vondt for å tro at private klemmer er mindre klamme enn offentlige klemmer.

Følg musikkdebatten: Ballade på Facebook

Det er heller ikke lett å tro på at et Kulturråd befolket av politikere blir mer uavhengig av politiske prioriteringer enn et kulturråd med kunstnere og kulturarbeidere. Jeg blir heller ikke helt klok på hvordan dette henger sammen med å «gi Norsk kulturråd større frihet til å forvalte sine offentlige tilskuddsordninger» som det heter i Venstres stortingsvalgsprogram for 2009-2013.

Les også:

Jeg forsvarer ikke kulturministeren i hennes iver etter å legge føringer på tilskuddsmottakernes programvalg, men Venstres nye kurs skaper i alle fall ikke mer kunstnerisk frihet. Snarere tvert imot.

Renée Rasmussen er forbundsleder i Musikernes fellesorganisasjon (MFO).