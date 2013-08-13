Jazz

Pris til Erlend Skomsvoll

Publisert
13.08.2013
Skrevet av
- Red.

Ella-prisen 2013 er tildelt Erlend Skomsvoll.

Ella-prisen deles ut for å hylle personer som har gjort en ekstraordinær innsats for jazzen, jazzmiljøet i Oslo og for Oslo jazzfestival.

Prisen er en statue av Ella Fitzgerald, og ble i går tildelt Erlend Skomsvoll, under Oslo Jazzfestivals åpning.

Les også:

Juryens begrunnelse lyder som følger:
Skomsvoll er først og fremst en sentral musiker som har gitt Oslo Jazzfestival mange gode musikkopplevelser. Han har presentert egenskrevet musikk i det store formatet på festivalen. Men han er også en som vet å organisere musikken slik at den framstår som nyskapende og spennende. Melodi, arrangement og musikantisk kvalitet er alle viktige elementer i det vi som publikum opplever. Årets prismottaker leverer på alle disse områdene.

Årets Ella-mottaker har vært sentral i flere av Oslo Jazzfestivals suksesser. Bl.a. som arrangør og dirigent for KORK og Crimetime Orchestra i 2007, med egenkomponert Requiem i 2010 , på jubileumskonserten i operaen i 2011, og i år som musiker og arrangør for åpningskonserten «Jazz i operaen: Nora».

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

John Trehjørningen mottok Ella prisen søndag Foto: Egil Austrheim

John Trehjørningen årets Ella-prisvinner

Prisen ble delt under åpningen av Oslo Jazzfestival søndag kveld

Flere saker

Folque omslag

Feiring av Jørn Jensen: – Det er ikke mulig å ødelegge folkemusikken, den må bare spilles!

Jørn Jensen har markert seg i Folque, Kong Lavring og Folk och Rackare. Nå er 69-åringen «Husvarm»-kunstner på Riksscenen i...

6355318323 4c41d3ef76 z

Øya vurderer dollarkjøp for å sikre bookingbudsjettet

Sterkere krone betyr billigere dollar. Det gjør det rimeligere for norske festivaler å booke amerikanske band.

Trondheimsolistene

Norsk stiftelse åpner musikkskole i Myanmar

Skolen Gitameit i Yangon er den første i sitt slag i landet etter diktaturets fall.