Pris til Erlend Skomsvoll

Ella-prisen 2013 er tildelt Erlend Skomsvoll.

Ella-prisen deles ut for å hylle personer som har gjort en ekstraordinær innsats for jazzen, jazzmiljøet i Oslo og for Oslo jazzfestival.

Prisen er en statue av Ella Fitzgerald, og ble i går tildelt Erlend Skomsvoll, under Oslo Jazzfestivals åpning.

Juryens begrunnelse lyder som følger:

Skomsvoll er først og fremst en sentral musiker som har gitt Oslo Jazzfestival mange gode musikkopplevelser. Han har presentert egenskrevet musikk i det store formatet på festivalen. Men han er også en som vet å organisere musikken slik at den framstår som nyskapende og spennende. Melodi, arrangement og musikantisk kvalitet er alle viktige elementer i det vi som publikum opplever. Årets prismottaker leverer på alle disse områdene.

Årets Ella-mottaker har vært sentral i flere av Oslo Jazzfestivals suksesser. Bl.a. som arrangør og dirigent for KORK og Crimetime Orchestra i 2007, med egenkomponert Requiem i 2010 , på jubileumskonserten i operaen i 2011, og i år som musiker og arrangør for åpningskonserten «Jazz i operaen: Nora».