Plateslipp og konsert med Tore Brunborg kvartett

Tore Brunborg slipper sin nye plate «Gravity» torsdag 27.11 og dette markeres med slippfest og konsert på Herr Nilsen. Deretter spiller hans nye kvartett på Voss på fredag 28.11 før turen bærer til Stavanger den 29.11. På disse konsertene presenterer Brunborg sitt nye prosjekt, hvor han har med seg et sterkt lag av norske musikere. Kvartetten består i tillegg til ham selv av Mats Eilertsen på bass, Rune Arnesen på trommer og Bugge Wesseltoft på tangenter.

Platen «Gravity» – forøvrig Brunborgs andre i eget navn – gis ut på Vossajazz records, som er et lite selskap med seks utgivelser på samvittigheten. Daglig leder i Vossajazz, Lars Mossefinn, opplyser om at de stort sett har utgitt plater i sammenheng med jazzfestivalen på Voss. Blant annet har de utgitt en samleplate med historiske opptak fra jazzfestivalens lange historie og diverse konsertopptak med blant annet Fiflet/Hamre Energiforsyning og bandet Fryd.

Selv om Brunborg skrev bestillingsverket «Tid» til festivalen i 1989, har platen har ingen relasjon til dette verket, dette er helt nytt materiale, forteller Mossefinn til Ballade.

Brunborg har imidlertid hatt befatning med Vossajazz før og har et nært kjentskap til Voss. Der var her han vokste opp og fikk sine første jazzimpulser.

Han har oppholdt seg senere et halvt år på Toneheim Folkehøyskole i 1980 før han studerte ved Jazzlinjen i Trondheim fra 1980 til 1983.

Han tilhører «mellomgenerasjonen» norske musikere som gjennom 80- og 90-tallet bidro sterkt til utviklingen av norsk og nordisk jazz. Masqualero, Oslo 13 og Jazzpunkensemblet er noen band Brunborg har gjort seg gjeldende i. Han har videre samarbeidet med internasjonale storheter som for eksempel gitaristen Pat Metheny og Billy Cobham.

Bugge Wesseltoft har i den siste tid vært en av våre største musikalske eksportartikler, blant annet med sitt eget prosjekt New Conceptions of Jazz og det særs vellykkede duosamarbeidet med Sidsel Endresen.

Mats Eilertsen har til tross for sin unge alder etablert som en av landets mest etterspurte og anerkjente bassister, mens trommeslager Rune Arnesen er en musiker med en unik musikalsk breddebeherskelse. Han veksler fortiden mellom å turnere verden rundt med Nils Petter Molvær og å spille med andre medlemmer av musikereliten her hjemme.

— «Kammerjazz» av ypperste kvalitet; lavmælt, intens, lyrisk, temperamentsfull, melodiøs, vakker, skriver Stavanger Jazzforum i en pressemelding som for øvrig med denne konserten avslutter sitt høstprogram.