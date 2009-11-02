Konserter i høyden

Konsept: Konserter utenfor allfarvei. Få stoler. God mat og byens beste utsikt.

Det har vært musikk og dans på Grefsenkollen siden mellomkrigstida. I høst er restaurantens scene relansert med et program som spenner fra bluegrass til laptop.

Tre konserter står på programmet fram mot jul. To av dem, Ingrid Olava den 5. og Tord Gustavsen 11. november, er utsolgt.

20. desember spiller Bugge Wesseltoft julen inn. Der skal det visstnok være billetter igjen, men det kan ha sammenheng med at billettsalget ennå ikke er i gang.

Åpningen av scenen 9. oktober var i følge Nordre Aker Budstikke plassert nøyaktig 80 år etter at «Jassing Four» spilte samme sted i 1929.

#gallery-6 {

margin: auto;

}

#gallery-6 .gallery-item {

float: left;

margin-top: 10px;

text-align: center;

width: 33%;

}

#gallery-6 img {

border: 2px solid #cfcfcf;

}

#gallery-6 .gallery-caption {

margin-left: 0;

}

/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

Jassing Four, med Johannes Aaronsen (piano), Ole Petter Fjeld (sax), Erling Traaseth (banjo) og Arne Fjeld (batteri). Konserten ble holdt høsten 1929 eller vinteren 1930. (Historielaget Grefsen-Kjelsås-Nydalen.)

Foreløpig er det lite som tyder på at lang vei hjem vil bli noe problem for spillestedet. Kanskje det har med utsikten å gjøre? Den kan i følge mange erfarne utsiktere nemlig måle seg i fullt monn med Holmenkollen.

Bugge Wesseltoft åpner Grefsenkollen Scene. Visstnok skjulte det seg en gitarstreng inne i båndet. Thorkild Gundersen til høyre, Lars Petter Fosdahl til venstre.

