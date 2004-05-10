Frode Berg går solo på Nagel Heyer

Frode Berg, jazz-bassisten som har spilt med «alle» i Norge, også kjent for samarbeide med internasjonale storheter som sir Paul McCartney, Bobby Shew, Andy Sheppard, Frank Gambale og Dee Dee Bridgewater, kommer omsider ut med egen debutCD, «Dig It», på det svært velrenommerte tyske plateselskapet Nagel Heyer Records. Selskapet har distribusjon verden over, og kan skilte med artister som Clark Terry, Buddy Tate, Byron Stripling og Eric Reed i stallen.

Berg har siden 1992 satt sitt preg på musikk livet i hovedstaden, og pådratt seg et «basshelt»-stempel gjennom virtuose turneer med diverse jazzensembler, f.eks Oslo Groove Company, Knut Værnes trio (featuring Danny Gottlieb) og Helge Lien trio (spellemann nominert 2002). Berg har dessuten gjennom 10 år vært direkte sponset av prestisjetunge leverandører som DR strenger i New Jersey (avbildet i reklamekampanjer i internasjonale gitar og bass blader sammen med bla Sting og Marcus Miller) , SWR forsterkere (Rolls Royce i bass anlegg, og eneste «ikke amerikaner» med fullstendig sponsor deal) og Yamaha basser.

Frode Berg kvartett slo seg til noen dager i Cookie factory studio på våren 2003.Repertoaret som foreligger på CD’en er hovedsakelig signert Berg, og spenner fra vakre ballader (fremført med strykebass) via hardtswingende fengende medium låter, til up-tempo freebag låter. Felles for alle er en helhetlig groove og fokus på gjennomført intensitet. Musikken har et moderne tilsnitt, uten å gjøre seg uforståelig. Berg er kjent for å fange publikum med sitt ekvilibristiske solospill, varme, sjenerøse komp og smittende humør fra scenen.

Musikerne som er valgt til CD’en er heller ingen smågutter.

Petter Wettre på saksofon har gjennom mange soloutgivelser og turneer i inn-og utland gjort seg godt kjent for de fleste. Roy Powell på piano opprinnelig fra England, har i en årrekke spilt med bl.a. Sigurd Køhn, og på hans forrige solo cd, hadde han med seg storheter som Arild Andersen. Roy utga nettopp en kritikerrost CD «Solace» på Nagel-Heyer plateselskap. Andreas Bye har gjennom sitt arbeid med Noora, Jon Eberson og flere sentrale band rundt musikkhøgskolen i Oslo gjort seg bemerket i det blomstrende unge musikermiljøet i Oslo. Bye er nå Bugge Wesseltofts faste trommeslager på hans turneer verden over.

CD'en, «Dig it!», lanseres i første uka av mars av det Tyske plateselskapet Nagel Heyer records. Dette er et selskap med lang fartstid innen jazz, med hovedsakelig amerikanske artister, som Clark Terry, Buddy Tate, Byron Stripling og Eric Reed. De har over 100 utgivelser under beltet, og meget god distribusjon verden over. I Norge er de representert av Musikklosen AS.

