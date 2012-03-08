Film the country

Jazztrioen In the Country er, naturlig nok, best kjent for å lage besnærende lyd.

Nå er de også nominert til The Independent Music Awards i klassen Long Form Video for kunst / konsert-filmen «Sights». Den ble utgitt i 2011 som del av «Sounds and Sights» albumet.

Akkurat den videoen har vi ikke tilgjengelig her, men som vi ser av den vakre musikkvideoen til «Kungen» fra albumet «Whiteout» (2009) – dette er folk som også er opptatt av det visuelle.

Kungen, In The Country – Music video from Anamorphic Lo-Fi on Vimeo.