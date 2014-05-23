Fast for Trondheim Voices

Siri Gjære er engasjert som ensemblets kunstneriske leder de neste to årene.

Trondheim Voices ble opprettet i 2001, består idag av 15 improvisasjonssangere, og arbeider for tiden med produksjonen ”Hundre Hemmeligheter” på Trøndelag Teater /Cirka Teater, som er nominert til Hedda – priser i kategoriene ”Beste barne/ungdomsforestilling” og ”beste audiovisuelle design”.

Siri Gjære har hatt stillingen som ensembleleder i årene 2011 – 2013 og har vært konstituert kunstnerisk leder fra 1.januar 2014. Nå er hun engasjert som ensemblets faste kunstneriske leder i perioden 1.juni 2014 – 31.mai 2016.

Gjære er en norsk jazzvokalist, har utdanning fra NTNU og er kjent fra samarbeid med bl.a. Tord Gustavsen, Stian Carstensen, Eirik Hegdal, Maria Kannegaard, Jarle Bernhoft, Tor Andreas Haugerud, Eldbjørg Raknes og Kirsti Huke.