Joakim Nielsen er representert med tre album på Morgenbladets liste over «Norgeshistoriens beste plater». Høyest, på 26. plass, kommer «Alt kan repareres» fra 1986.

Håkon Gundersen skriver i Morgenbladet at albumet bød på låter med «ikke akkurat hurrastemning, men et drivende hoi-hoi som gjorde at vi spilte dem også av lyst, igjen og igjen».

Den mest kjente låten fra «Alt kan repareres» er nok denne, «Hvis jeg var deg», her i et passende rufsete konsertopptak. Hoi-hoi!