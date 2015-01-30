Fredrik Sixten til Cantando

Cantando Musikkforlag har inngått en generell administrasjons- og forlagsavtale med Fredrik Sixten.

Avtalen omfatter flere verk som ikke tidligere er utgitt på andre forlag.

Sixten komponerer kirkemusikk, og har gjennom sitt virke som kirkemusiker i Västerås og Vänersborg og som domorganist i Härnösand og Nidaros gjort seg bemerket i kirkemusikkmiljøet.

Blant hans komposisjoner er «En svensk Markuspasjon» og «St. Johannespasjon», «Juleoratoriet» og et «Requiem». Han arbeider for tiden med et operaprosjekt om Henning Mankells romanfigur Wallander.