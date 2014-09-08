Først på Instagram

The Lionheads debutalbum er såvidt kjent også det første albumet som er sluppet på Instagram.

Ved utgivelsen av albumet “Human Walk” har The Lionheads fått tilpasset designet til Instagram.

Hver låt har fått hvert sitt cover, og når man trykker på det, spilles et utdrag av sangen mens bildets animasjon vises. Ved å gå videre til sangens egen profil kan man høre hele låten, lese teksten og se bilder og video av bandet.

Ifølge managementet er dette den første utgivelse i verden som bruker Instagram.

– Vi har en brennende interesse for nye måter å markedsføre og distribuere musikk på. Om det er noen andre som har gjort det på denne måten, så har det gått under vår og Googles radar. Det er noen som har sluppet artwork fordelt på ni bilder i Instagram, men det er ganske langt unna dette konseptet, sier Simen Idsøe Eidsvåg til Ballade.

Ifølge ham har Lionheads valgt Instagram fordi bandet selv er glad i tjenesten og fordi det byr på muligheter til å vise frem bilde, video og musikk. Og man kan enkelt linke mellom profiler som viser frem forskjellige låter, sier Eidsvåg.

– Før kunne vi bli kjent med band ved å bla i bookleten til CD-en, men de dagene er over. Dette er et forsøk på å gjøre det lettere for folk å bli kjent med oss og gi dem den gode gamle albumfølelsen, sier bandet i en pressemelding.

Albumet finnes på profilen @human_walk.