Med nagler i bibelbeltet
Selv om Kristiansand lenge har vært kjent som selve spenna i det norske bibelbeltet, skjer det ting på det blide...
Kristiansand er en merkelig kulturby. I løpet av årets første to måneder har den mistet sitt største konsertsted, mobilisert til...
Det norske metalbandet Susperia trodde lykken var gjort da de fisket i land en platekontrakt med det store, tyske selskapet...
Den norske svartmetallen har gått gjennom en rivende utvikling de siste årene. Fra å være mytebefengt undergrunnsfenomen på nittitallet, har...
Det er viden kjent at svartmetall er Norges kanskje største musikalske eksportartikkel, men dens mindre kjente halvbror, gothmetallen, følger hakk...
Det norske plateselskapet Nocturnal Art Production har fått frem mange spennende band siden starten i 1994. Både Emperor og Arcturus...
Trodde du at norsk metall alltid blir gitt ut på utenlandske selskaper? Da får du tro om igjen. Nocturnal Art...
Man skal ikke grave dypt i den norske metallen før man finner gull. Som for eksempel Madder Mortem. Med vokalist...
Plateselskapet EMI, som tidligere i år ble slått sammen med Virgin og Norske Gram, sparker ut nær halvparten av sin...
Ann Karin Frestad fant ut at det norske metalmiljøet trengte «a woman’s touch», og dermed var promo-, booking- og managementselskapet...
Etter ti år som svartmetallrebeller, har Satyricon tatt steget opp i storselskapenes verden – uten å bli mindre rebelske av...