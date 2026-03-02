Forfatter: Lars Nedland

Performance Vulgeriis (Foto: www.clublestat.com)
Populærmusikk

Med nagler i bibelbeltet

Selv om Kristiansand lenge har vært kjent som selve spenna i det norske bibelbeltet, skjer det ting på det blide...

Quart publikum
Bransjen

Hva er det med sørlendingene?

Kristiansand er en merkelig kulturby. I løpet av årets første to måneder har den mistet sitt største konsertsted, mobilisert til...

Athera, Susperia
Bransjen

Rovdrift på undergrunnen?

Det norske metalbandet Susperia trodde lykken var gjort da de fisket i land en platekontrakt med det store, tyske selskapet...

Mayhem: «Deathcrush» (1987)
Politikk & debatt

Har svartmetallen solgt seg?

Den norske svartmetallen har gått gjennom en rivende utvikling de siste årene. Fra å være mytebefengt undergrunnsfenomen på nittitallet, har...

Morten Veland
Populærmusikk

Sakrale klanger og flagrende gevanter – Gothmetall i Norge

Det er viden kjent at svartmetall er Norges kanskje største musikalske eksportartikkel, men dens mindre kjente halvbror, gothmetallen, følger hakk...

Aeternus (Ares)
Populærmusikk

Bergensk mørkemetall til NAP

Det norske plateselskapet Nocturnal Art Production har fått frem mange spennende band siden starten i 1994. Både Emperor og Arcturus...

Samoth
Bransjen

Nocturnal Art Productions: Norsk ekstrem-metall

Trodde du at norsk metall alltid blir gitt ut på utenlandske selskaper? Da får du tro om igjen. Nocturnal Art...

Madder Mortem
Populærmusikk

Madder Mortem – den rare fetteren fra landet

Man skal ikke grave dypt i den norske metallen før man finner gull. Som for eksempel Madder Mortem. Med vokalist...

Steinar Albrigtsen
Bransjen

EMI halverer artiststallen

Plateselskapet EMI, som tidligere i år ble slått sammen med Virgin og Norske Gram, sparker ut nær halvparten av sin...

Ann Karin Frestad
Bransjen

Et sant Khaoz!

Ann Karin Frestad fant ut at det norske metalmiljøet trengte «a woman’s touch», og dermed var promo-, booking- og managementselskapet...

Sigurd Wongraven, Satyricon
Populærmusikk

Sortkledd inn i det gode selskap

Etter ti år som svartmetallrebeller, har Satyricon tatt steget opp i storselskapenes verden – uten å bli mindre rebelske av...