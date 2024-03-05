Valdrisen Kjellbjørn Karsrud ny redaktør i bladet Folkemusikk

Karsrud brenn og andar for folkemusikken og folkedansen, og er ein god og erfaren skribent, melder FolkOrg.

Det er ein erfaren og engasjert mann frå Leira i Valdres – no busett i Lom – som set seg i redaktørstolen for bladet Folkemusikk og nettsida folkemusikk.no, melder FolkOrg.

FolkOrg er organisasjon for folkemusikk og folkedans, og eig magasinet og nettpublikasjonen, som har felles, uavhengig redaktør.

Den nye redaktøren er kjend som både spellemann og skribent, og tek med seg erfaringa som felespelar, forfattar og lektor inn i stillinga.

– Dette blir veldig spennande, seier dagleg leiar i FolkOrg, Aslak Brimi. – Her har vi ein som kjenner miljøet godt, som brenn og andar for folkemusikken og folkedansen. Han er ein god og erfaren skribent, og vi meiner at Karsrud passar perfekt som ny redaktør i landets største magasin for folkemusikk og -dans.

Kjellbjørn Karsrud er i dag lektor ved Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule, med faga norsk og historie. Han har årsstudium i folkemusikk frå Høgskulen i Telemark (i dag USN – Universitetet i Søraust-Noreg), har allmennlærarutdanning og påfølgande master i norskdidaktikk frå Høgskulen i Sør-Trøndelag, samt historie frå USN.

– Karsrud er kunnskapsrik og har stor interesse både for historiefortelljing og formidling. Han har gode tankar om korleis han ynskjer å foredle og utvikle papirmagasinet og nettstaden folkemusikk.no. Kjellbjørn er ein respektert fagperson som vi trur heile folkemusikk- og dansefeltet vil ta godt i mot, seier Brimi.

Karsrud tek til i stillinga 1. august.