Prestisjepris til Langeland

Folkesangeren Sinikka Langeland prises for å ha satt Finnskogkulturen på kartet.

Sibelius-selskapet i Norge har tildelt Sibeliusprisen 2012 til sangeren, musikeren og komponisten Sinikka Langeland.

Hun mottar prisen ved Oslo Filharmoniens konsert i Oslo Konserthus 1. november.

Langeland er sterkt forbundet med den skogsfinske kulturen i Norge. Gjennom folkesang, som runesang og kveding, og spill på det finske nasjonalinstrumentet kantele, har hun bidratt til å sette Finnskogkulturen på kartet. Som komponist har hun utforsket tradisjonell folkemusikk og satt denne opp mot egenkomponerte melodier og tekster.

Tildeles 100.000 kroner

Sibeliusprisen er en hederspris som gis til utøvere som har gjort en fremragende innsats for å fremme kontakten mellom finsk og norsk musikkliv, og øke forståelsen for finsk musikk i Norge eller norsk musikk i Finland. Prisbeløpet er på 100.000 kroner.

Sinikka Langeland får prisen for å være en av våre mest særpregete folkemusikere og en musiker med en svært stor kontaktflate, også mot miljøer innenfor jazz og klassisk musikk. Langeland er en meget allsidig kunstner som med sitt arbeid og engasjement har hatt stor betydning for å fremme kunnskapen om og respekten for kulturen og tradisjonene i det skogsfinske miljøet i Norge», skriver Sibelius-selskapet.

Tellefsen, Gimse og Andsnes

I år deles Sibeliusprisen ut for tiende gang. Tidligere mottakere av prisen er fiolinistene Arve Tellefsen og Henning Kraggerud, dirigentene Eivind Aadland og Jukka-Pekka Saraste, pianistene Håvard Gimse og Leif Ove Andsnes, mezzosopranen Randi Stene, cellisten Truls Mørk og professor Idar Karevold.

Sibelius-selskapet i Norge ble stiftet i 1994. Det drives uten offentlige bidrag. Selskapets formål er å stimulere kontaktene mellom finsk og norsk musikkliv. Fortum Holding AB og Ruukki AS er viktige samarbeidspartnere for selskapet. I løpet av våren 2012 har selskapets sekretariatfunksjon blitt overført til Finsk-norsk kulturinstitutt.