Folkemusikk

Nominerte til Folkelarmprisen

Publisert
19.09.2013
Skrevet av
- Red.

12 utgjevingar er nominerte til folkemusikken si eiga prisutdeling.

Dei nominerte er:

Solo
Tron Steffen Westberg – Gammelpols (Ta:lik)
Hauk Buen – Tjugedalaren, Originale slåttar etter Myllarguten, HAUK BUEN 80 ÅR (Sylvartun Folkemusikk)
Linda Gytri – Umbra (Lærdal Musikkproduksjon)

Tradisjonelt samspel
Jorun Marie Kvernberg / Øyvind Sandum – Tidens løsen (Ta:lik)
Brødrene Sandum – Møyllmål (Ta:lik)
Rydvall/Mjelva – Isbrytaren (Grappa)

Open klasse
Gjermund Trio Larsen – Reise (Grappa)
Unni Boksasp Ensemble – Kvite fuglar (UBE)
Blått gådn – Blått gådn (Ta:lik)

Dokumentasjon
Sandén-Warg/Berglund/Rydberg /Lund/Gorset/Claeson – Schodsbergs notebok (Ta:lik)
Polka med støyt – Valsaspel frå Hardanger (Kvarts)
Div art / Brimi,Hans W. – W – musikk av Hans W Brimi (Grappa / Heilo)

Prisane vert delt ut laurdag 28. september på bransjetreffet Folkelarm i Oslo.

