Nominerte til Folkelarmprisen

12 utgjevingar er nominerte til folkemusikken si eiga prisutdeling.

Dei nominerte er:

Solo

Tron Steffen Westberg – Gammelpols (Ta:lik)

Hauk Buen – Tjugedalaren, Originale slåttar etter Myllarguten, HAUK BUEN 80 ÅR (Sylvartun Folkemusikk)

Linda Gytri – Umbra (Lærdal Musikkproduksjon)

Tradisjonelt samspel

Jorun Marie Kvernberg / Øyvind Sandum – Tidens løsen (Ta:lik)

Brødrene Sandum – Møyllmål (Ta:lik)

Rydvall/Mjelva – Isbrytaren (Grappa)

Open klasse

Gjermund Trio Larsen – Reise (Grappa)

Unni Boksasp Ensemble – Kvite fuglar (UBE)

Blått gådn – Blått gådn (Ta:lik)

Dokumentasjon

Sandén-Warg/Berglund/Rydberg /Lund/Gorset/Claeson – Schodsbergs notebok (Ta:lik)

Polka med støyt – Valsaspel frå Hardanger (Kvarts)

Div art / Brimi,Hans W. – W – musikk av Hans W Brimi (Grappa / Heilo)

Prisane vert delt ut laurdag 28. september på bransjetreffet Folkelarm i Oslo.