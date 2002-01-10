Folkemusikk

Kulturrådet støtter Samspill og Du Store Verden

10.01.2002
Arvid Skancke-Knutsen

Norsk kulturråd har, i tråd med statsbudsjettet for 2002, fordelt 2 mill. kr til tiltak for å fremme kulturelt mangfold. Beløpet er fordelt på organisasjonene Du Store Verden! og Samspill, som får henholdsvis kr 1 300 000 og kr 500 000 til drift i 2002. I tillegg er driftstilskuddet til Center for Afrikansk Kulturformidling økt med kr 200 000 til kr 987 000.

Du Store Verden! er et samarbeidsnettverk for organisasjoner, institusjoner og grupper som arbeider med kulturformidling internasjonalt og i dagens flerkulturelle norske samfunn. Nettverket har som formål å fremme kunst og annet kultursamarbeid mellom norske og internasjonale partnere og i det flerkulturelle Norge. Nettverket ble etablert i 1996 og stod bak en større kulturmønstring i 1998. I 2002 skal Du Store Verden! gjennomføre en stor satsing med fokus på kunst og kultur fra Asia.

Samspill er en organisasjon for musikere med minoritetsbakgrunn i Norge. Organisasjonen ble startet i 1998 og har fått etableringsstøtte i tre år fra Kulturrådets Mosaikkprogram. Samspill har bl.a. arbeidet med utgivelse av katalog over utenlandske musikere i Norge, etablering og drift av formidlings- og produksjonslokaler, konsertarrangement, produksjonsvirksomhet og rådgiving i forbindelse med Musikkverkstedordningen.

Ballade fikk i formiddag tak i Samspills Javid Afsari Rad, som for tiden er på besøk i Iran. Han kjente på det tidspunktet ikke til bevilgningen, og ble glad for å få beskjeden. Det er bare noen få måneder siden hele driften til Samspill så ut til å være alvorlig truet.

— Disse pengene kommer vi til å få ut enda mer musikk med flerkulturell bakgrunn. Vår oppgave er å hjelpe til med å gjøre arenaen for verdensmusikken litt større, noe vi dessverre ikke har mottatt stort støtte til de siste årene.

Nylig ga Javid Afsari Rad ut albumet «Combonations» på sitt eget Rad Records, der han samlet verdensmusikere med bakgrunn fra bl.a. India, Kina, Australia og Brasil, hvorav de fleste i dag bor og virker i Norge. Rad selv vokste opp i Esfahan i Iran, og lærte seg nasjonalinstrumentet santur som unggutt. Siden 1986 har han vært bosatt i Norge, der han blant annet har studert musikk ved Universitetet i oslo, samt deltatt på en rekke prosjekter innen film, teater og musikk. Et av disse er den persisk-indiske kvartetten Karvan, som i likhet med Combonations nylig var blant orkestrene som mottok ensemblestøtte fra Norsk kulturråd.

GenreFolkemusikkWorld / CrossoverInnvandrerkulturOrganisasjonerPlateutgivelserPolitikk

Relaterte saker

Combonations

COMBONATIONS

21. september starter turnéen «COMBONATIONS», der verdensmusikere vil ta turen til Tromsø, Trondheim, Oslo og Bergen. Konsertene inngår i Norsk...

CombiNations

Kombi-nasjoner på plate

Et timanns-lag med musikere fra Afrika, Asia og Norge, alle med hver sin definisjon av begrepet «world music», slipper søndag...

Saxofon Concentus

Ensemblestøtte fra Kulturrådet

Norsk kulturråd har tildelt støtte til musikkensembler på et høyt kunstnerisk nivå for 2002. 6,5 millioner kr er fordelt på...

Samspill må legge ned

Organisasjonen Samspill ser seg nødt til å legge ned virksomheten etter at den ikke får støtte til videre drift utover...

Hariprasad Chaurasia

Ønsker flerkulturell musikkskole

Onsdag 5. september spiller den verdensberømte indiske fløytisten Hariprasad Chaurasia på Cosmopolite i Oslo. Han har tidligere spilt med Jan...

Norsk kulturråd (logo)

Tilskudd til lokale musikktiltak – første kvartal 2002

Norsk kulturråd har nå fordelt 1, 9 millioner til lokale musikktiltak etter en samlet søknadssum på i alt 12, 9...

Yngvar Kjus, Larry Bringsjord, Anja Nylund Hagen – alle ønsker nye modeller for å nå igjennom de massive volumene av strømmet musikk velkommen, men advarer hvis musikkskaperes rettigheter spises opp.

Ny Spotify-funksjon tar enda mer fra artistene

Spotify sier de vil hjelpe artister med å bli oppdaget. Det må artistene selv betale for, i strømmeplattformens nye Discovery-tjeneste....

Fra platemesse/Platecover Sandy

Platemessa på Rockefeller 35 år

Lørdag 2. desember er det igjen klart for platemesse på Rockefeller – på 35. året.

I en by der eksil, kunst og opprør har vært en del av identiteten i over 150 år, står Sierra Veins som et moderne symbol på kraft, raseri og lidenskap. Hennes musikk minner oss om at sinne kan være en gave, skriver Johanna Holt Kleive i dette reisebrevet.

Hellig opprør. Et reisebrev fra Pigalle

I møte med russiske kunstnere i eksil, fransk undergrunn og min egen skrivesperre, følger jeg fluktens mange retninger.