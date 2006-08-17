Åndelig joikmøte i grenseland

Denne helgen samles joikere på Treriksrøysa mellom Norge, Sverige og Finland. For første gang arrangeres en ren joik-festival. Juoigan Riemut – Oktii borgemánus betyr ”en samling av joikere en gang i august”og er tenkt som en årlig tilstelning. I år vil blant andre Nils Porsanger og Lawra Somby være blant joikerne som deltar ”ringside”. – Det blir en veldig annerledes konsertopplevelse, lover arrangør Erlend Mogård Larsen: – I den vestlige kulturen er det slik at et band går på etter presise tider. Det kommer til å bli noe mer flytende her oppe, forteller han ivrig, og mener at lengden på seansen kan komme til å vare et sted mellom fire timer og ett døgn.

Av Bjørn Hammershaug

Vertskap for årets festival er Lawra Somby og Sara Marielle Gaup, kanskje bedre kjent som joikerne i det anerkjente og populære bandet Àdjagas.

Nå er de aktuelle med mer joik, men denne gang i en litt annen sammenheng. Lørdag 19. august arrangeres for første gang en ren joikfestival. Det skjer på Treriksrøysa og går under navnet Juoigan Riemut.

Hva er egentlig Juoigan Riemut, Somby?

— Det er et møte mellom joikere, hvor gamle mestere som Nils Porsanger møter ”den nye vinen”, ler Somby til Ballade på telefon.

Ringside: gamle mestere og den nye vin møtes

Han kan fortelle at de ulike joikerne vil møtes ”ringside»:

— Alle samles i en ring, og hver joiker vil komme inn i ringen for å fremføre en joik som skal vare cirka 15 minutter.

Joikerne han snakker om er fra Norge: Nils Porsanger, Anders Bongo, Sara Marielle Gaup og Lawra Somby. Fra Sverige kommer Simon Issát Marainen og Inga Elisa Påve, mens finsk joik er representert ved Anna-Reeta Niemenä.

Er det stor forskjell på uttrykkene mellom de tre landene, Somby?

Et enhetlig uttrykk

— Områdemessig så er det klart forskjellige uttrykk, men det er såpass få som holder på at disse forskjellene holder på å hviskes ut, sier Somby. – Det kommer nok til å utvikle seg en ny, enhetlig form, mener han.

Med Juoigan Riemut ønskes å bevare det egenartede uttrykket. Det er ikke tilfeldig at festivalen er lagt til Treriksrøysa, der de tre landene møtes.

Somby: – Hver joiker holder til ute i ”gok”, og de enkelte har stort sett lite kontakt med hverandre. Symbolsk sett var det viktig å sette den på grensa til alle land, for å sementere samarbeidet som må til fremover.

Det er bra rekruttering innen joik for tiden, sier Somby, men han kan fortelle at det ikke finnes noen institusjoner til å ivareta de nye joikerne, ingen som kan gi dem opplæring.

Juoigan Riemut er kanskje et skritt i retning for å sette økt fokus på joiken, dens tradisjon og historie, men også tilvekst.

— Planen er å utvikle konseptet til neste år, da med en uke med ulike workshops, håper Somby.

Reinskjøtt, vidde, lavvo, joik

Han kan videre berette at festivaldeltakerne vil bli servert utelukkende joik på den musikalske menyen, samt kroppslig føde og overnatting i lavvo.

— Det blir reinskjøtt, vidde, lavvo og joik, sier Somby om festivalens innhold.

Arrangør bak Juoigan Riemut er, i tillegg til Àdjagas, Bureau Storm ved Erlend Mogård Larsen. Han lover en åndelig opplevelse for de som tar turen:

— Det kommer til å bli en åndelig, en spirituell stemning på festivalen, sier Mogård Larsen til Ballade.

– Det blir en veldig annerledes konsertopplevelse. I den vestlige kulturen er det slik at et band går på etter presise tider. Det kommer til å bli noe mer flytende her oppe, forteller han ivrig, og mener at lengden på seansen kan komme til å vare et sted mellom fire timer og ett døgn.

— Det blir ingen elektrisitet, folk vil sitte i ring samlet rundt bålene og gå ringside for å joike.

Juoigan Riemut betyr ”samling av joikere”, mens Oktii borgemánus betyr ”en gang i august”. Dette fordi tidsbegrepet er annerledes enn i vestlig kultur, forklarer Mogård Larsen:

— Juoigan Riemut blir arrangert når tiden er inne. Når det er riktig å gjøre det.

Hva er grunnen til at dere gjør dette?

— Vi ønsker rett og slett å lage et årlig samlingspunkt for folk som holder på med joik, som omfatter Skandinavia og deler av Russland. Ambisjonene våre er at de skal bli kjent med hverandre og å gjøre kjent de talentene som finnes der oppe. Vi ville lage et fokus som kun skulle være på joikens premisser, sier han.

Joik commander

I tillegg til joikerne er Ànde Somby satt opp som JC. Hva er egentlig oppgaven til en JC?

— JC er en ”joik commander”, humrer Larsen: – Det er han som holder progresjonen i gang og leder hele seremonien, bestemmer hvem som skal joike når og så videre.

I følge Lawra Somby ventes det at et filmteam skal komme for å dekke hele denne unike begivenheten.

Tror du det kommer noe publikum til Treriksrøysa da, Somby?

— Jeg har hørt at det kommer noen fra London, avrunder årets vert – og deltaker under Juoigan Riemut.

De kan nok – i likhet med alle andre som har tenkt seg dit – se frem til en minneverdig opplevelse i vakre omgivelser.

Den første Juoigan Riemut vil bli arrangert på Treriksrøysa 19. august. Festivalbillett inkluderer konsert, middag på lørdag/frokost på søndag og koster NOK 300,- Ta med egen drikke, telt og sovepose, melder arrangøren.