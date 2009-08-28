Festivaldag på Løren

Lørdag kommer Elvira Nikolaisen Hanne Hukkelberg, Marit Larsen og The Little Hands of Asphalt til festivaldagen på Løren i Oslo.

I følge arrangørene blir den en dag for alle musikkglade aldersgrupper på Løren i Oslo, det vil si i og utenfor Kanonhallen som befinner seg mellom Sinsen og Økern.

Selve hallen stammer fra 2. verdenskrig, men er nå reservert og brukes til konserter, teater, motevisninger ol.

I området rundt Kanonhallen finner du også Peer Gynt-suiten som består av skulpturer fra Henrik Ibsens Peer Gynt. Suiten er unik i sin form ved å illustrere et teaterstykke av Ibsen skulpturelt. Skulpturene er laget av kunstnere fra hele verden.

Vis løren kanonhallen i et større kart

PROGRAM:

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Kl 11.00 starter dagen med loppemarked og ansiktsmaling for barn.

Kl 13.00 avdukes tre nye skulpturer i Peer Gynt suiten. Hanne Hukkelberg,

Oslo Nye Teater og dansere fra SB Produksjoner står for avdukningen.

Kl 14.00 starter gratiskonsertene på utescenen med bl.a kan

Veronica Maggio, Dylan Mondegreen, The Little Hands of Asphalt, Elvira

Nikolaisen & Einar Stokke Fadnes trio.

Kl 20.00 åpner Kanonhallen dørene hvor konsertene fortsetter for kr 250.

Hit kommer et knippe flotte artister som the Sountrack Of Our Lives, Hanne

Hukkelberg og Marit Larsen.

Hele dagen stiller Kanon Bistro selvsagt med uteservering, hvor

mat og drikke kan kjøpes og nytes.

Billetter til konsertene inne kan kjøpes på Billettservice:

www.billettservice.no

www.kanonhallen.no