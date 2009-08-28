Festivaldag på Løren
Lørdag kommer Elvira Nikolaisen Hanne Hukkelberg, Marit Larsen og The Little Hands of Asphalt til festivaldagen på Løren i Oslo.
I følge arrangørene blir den en dag for alle musikkglade aldersgrupper på Løren i Oslo, det vil si i og utenfor Kanonhallen som befinner seg mellom Sinsen og Økern.
Selve hallen stammer fra 2. verdenskrig, men er nå reservert og brukes til konserter, teater, motevisninger ol.
I området rundt Kanonhallen finner du også Peer Gynt-suiten som består av skulpturer fra Henrik Ibsens Peer Gynt. Suiten er unik i sin form ved å illustrere et teaterstykke av Ibsen skulpturelt. Skulpturene er laget av kunstnere fra hele verden.
PROGRAM:
Kl 11.00 starter dagen med loppemarked og ansiktsmaling for barn.
Kl 13.00 avdukes tre nye skulpturer i Peer Gynt suiten. Hanne Hukkelberg,
Oslo Nye Teater og dansere fra SB Produksjoner står for avdukningen.
Kl 14.00 starter gratiskonsertene på utescenen med bl.a kan
Veronica Maggio, Dylan Mondegreen, The Little Hands of Asphalt, Elvira
Nikolaisen & Einar Stokke Fadnes trio.
Kl 20.00 åpner Kanonhallen dørene hvor konsertene fortsetter for kr 250.
Hit kommer et knippe flotte artister som the Sountrack Of Our Lives, Hanne
Hukkelberg og Marit Larsen.
Hele dagen stiller Kanon Bistro selvsagt med uteservering, hvor
mat og drikke kan kjøpes og nytes.
Billetter til konsertene inne kan kjøpes på Billettservice:
www.billettservice.no