Diminuert

Publisert
11.11.2009
Skrevet av
- Red.

Luttenist Rolf Lislevand holder fast ved improvisasjonsfokuset på sin andre cd for ECM.

På sin andre utgivelse i ECMs tidligmusikkserie går Lislevand enda lenger tilbake enn han gjorde på «Nuove Musiche» fra 2006, da han hentet sitt materiale fra tidlig barokk.

«Diminuito» baserer seg på italienske renessansekilder fra det 16. århundre. Også denne gang legger han stor vekt på improvisasjon. Mye av musikken stammer fra regionen Veneto i Italia, der det i denne perioden kunne føles sterke påvirkninger fra orientalsk og sørlig musikk.

Besetning: Rolf Lislevand: lutt, barokk gitar, theorbe; Anna Maria Friman vokal; Linn Andrea Fuglseth vokal; Giovanna Pessi: harpe; Michael Behringer: clavichord, orgel; Bjørn Kjellemyr: colascione, kontrabass; Marco Ambrosini nyckelharpa; Thor Harald Johnsen: chitarra battente; David Mayoral: perkusjon.

Albumtittelen referer til en særskilt praksis for virituos ornamentering av vokallinjer.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

