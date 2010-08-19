Christian Wallumrød

Christian Wallumrød Ensemble

Publisert
19.08.2010
Skrevet av
Red.

Jeg foretok ingen rundspørring etter konserten i går, men etter stemningen i salen å dømme, ikke minst den intense følelsen av samklang mellom bandet og publikum, våger jeg påstanden: Christian Wallumrød Ensemble og Kulturkirken Jakob i Oslo er som skapt for hverandre!

En gang i tiden var det noe som het kammerjazz. I mine ører er dette orkesterets lavmelte og velsmurte samspill nettopp det. Men, er det jazz? Off, dette evige spørsmål. Musikken har i hvert fall jazz i seg, selv om Wallumrøds bag inneholder mye annet godt (som for eksempel folkemusikk og såkalt klassisk musikk).

Program for Oslo Jazzfestival

Selv ikke den beste innspilling kan ersatte den intense opplevelsen det var å få være til stede på en konsert som denne, anbefaler vi likevel ensemblets siste innspilling strømmet fra Spotify, samt en Wimp-link til et par eldre ting. (Og legger til at WiMP snarest må oppdatere sitt Wallumrød-tilbud).

Spotify: Christian Wallumrød Ensemble – Fabula Suite Lugano

WiMP

Fra venstre: Eivind Lønning, Tanja Orning, Gjermund Larsen (foto: Tellef Øgrim)

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

