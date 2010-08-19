Jeg foretok ingen rundspørring etter konserten i går, men etter stemningen i salen å dømme, ikke minst den intense følelsen av samklang mellom bandet og publikum, våger jeg påstanden: Christian Wallumrød Ensemble og Kulturkirken Jakob i Oslo er som skapt for hverandre!

En gang i tiden var det noe som het kammerjazz. I mine ører er dette orkesterets lavmelte og velsmurte samspill nettopp det. Men, er det jazz? Off, dette evige spørsmål. Musikken har i hvert fall jazz i seg, selv om Wallumrøds bag inneholder mye annet godt (som for eksempel folkemusikk og såkalt klassisk musikk).

Selv ikke den beste innspilling kan ersatte den intense opplevelsen det var å få være til stede på en konsert som denne, anbefaler vi likevel ensemblets siste innspilling strømmet fra Spotify, samt en Wimp-link til et par eldre ting. (Og legger til at WiMP snarest må oppdatere sitt Wallumrød-tilbud).

Fra venstre: Eivind Lønning, Tanja Orning, Gjermund Larsen (foto: Tellef Øgrim)