Vellykket snuoperasjon i Vossa Jazz

Påskefestivalen på Voss har snudd fra økonomske katastrofe i 2006 til fruktbart samarbeid med det lokale næringslivet.

I 2006 gikk Vossa Jazz på en real økonomisk smell. Den tradisjonsrike festivalens eksistens var truet.

I dag synger man på en annen låt på Voss. Festivalen melder om et overskudd på nærmere 300.000 kroner i 2009. Festivalen har snudd negativ egenkapital til positiv, og har nå over 500.000 på bok samtidig som lånet Voss Veksel og Landmansbank gav i redningsaksjonen for fire år er nedbetalt.

Én viktig årsak til snuoperasjonen er Vossa Jazz lauget, som ble innstiftet som hovedsponsor for festivalen. Lauget er en sammenslutning av lokale bedrifter som ønsket å beholde festivalen. Lauget eksisterer ennå med noen utskiftninger siden 2006.

Daglig leder i Vossa Jazz, Trude Storheim, mener lauget har vært en helt sentral del av dagens positive bunnlinje.

— Vi ser mange steder at det lokale næringsliv har vært vanskelig å få med seg. For oss har det utvilsomt vært et pluss at næringslivet har gått inn og signalisert at de vil være med på dette.

Trude Storheim (Foto: Vidar Herre)

Vossa Jazz har fått gode tilbakemeldinger og positiv omtale fra en institusjon som Norsk kulturråd på dette samarbeidet, uten at det har slått ut i en økning i støtte.

— Lokal næringsaktør som hovedsponsor er et bra signal å gi til alle der ute. Det er viktig å vise at festivalen er forankret i et lokalsamfunnet som er villig til å gå inn med midler, sier Storheim.

Et annet avgjørende moment er knallhard kostnadskontroll, mener Storheim.

— Vi har en veldig streng og god organisasjon som gjennomfører planene etter kalkylene som er lagt. Det har vært helt avgjørende for at vi kunne klare dette.

Tradisjonelt har festivalen solgt hoveddelen av billettene i løpet av festivalen, men Storheim sier at forhåndssalget har gått kraftig opp de tre siste årene.

— Man kan holde kostnadene nede, men x-faktoren i all festivaldrift er billettinntektene, og da må man treffe med programmet. Vi har løftet festivalen, og vi har skapt engasjement i ulike aldersgrupper, sier Storheim, som trekker fram satsningen på barn gjennom Badnajazz som en suksess.