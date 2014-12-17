Utsi til FiNN

17.12.2014
- Red.

Maria Utsi er ny direktør for Festspillene i Nord-Norge.

Styret for Festspillene i Nord-Norge har tilsatt Maria Utsi som ny direktør i et åremål på fem år. Det var ni søkere til stillingen.

Utsi er 33 år og har siden 2012 vært festivalsjef for Varangerfestivalen i Vadsø. Tidligere var hun daglig leder for Hermetikken næringshage AS i Vadsø.

Utsi har masterstudier i teatervitenskap fra Universitetet i Bergen. Hun er nestleder i styret for Hålogaland Teater, styremedlem i Norsk Jazzforum og rådsmedlem i regjeringens bransjeråd for kulturnæringene.

Utsi overtar stillingen etter Tone Winje, som slutter etter eget ønske når hennes åremål løper ut etter festspillene i 2015.

 

