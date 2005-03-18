Bransjen

UDs reisestøtte – tildelingene for våren 2005 er klare

Publisert
18.03.2005
Skrevet av
- Red.

Minst like sikkert som at Påskeharen legger egg under trær og busker, fordeles UDs reisestøtte til norske musikere og utøvere to ganger i året. Blant artistene og kunstnerne som kan glede seg i denne omgang, finner vi bl.a. Annie, Thomas Dybdahl, Ensemble Ernst, Trio Mediæval, Red Harvest, Noxagt og Tord Gustavsen. Samtidig ble også de såkalte 03-midlene fordelt til i alt 12 prosjekter i land i sør.

Det kom inn totalt 124 søknader til denne søknadsrunden, med 4 801 563 kroner som total søknadssum. Utvalget så seg i stand til å bevilge 650 000 kroner til i alt 51 av prosjektene. Det ble bevilget 16 tildelinger innen pop/rock-feltet (av i alt 45 søknader), 15 tildelinger innen klassisk og samtidsmusikk (av i alt 34), 13 tildelinger innen jazzfeltet (av i alt 28) – og seks tildelinger innen folkemusikkfeltet (av i alt 10).

Innen kategorien «annet» kom det inn 7 søknader, hvorav 1 ble innvilget.

UDs reisestøtte – tildeling våren 2005:

Her ser du hvordan fordelingene gir seg utslag for de forskjellige genrene, med søkte midler satt opp som lysere søyler:

Søknadsfrist for reisestøtte er 1. mars og 1. november. Departementet gir støtte til kulturpresentasjon i utlandet. Det Kongelige Utenriksdepartement (UD) har fra 1. november 2002 delegert ansvaret for tilskuddsforvaltningen av UDs reisestøtte til profesjonelle musikeres konserter i utlandet, til Musikkinformasjonssenteret (MIC). MIC fungerer nå som sekretariat for ordningen.

Søknadsskjema kan lastes ned under artikkelen «Reisestøtte til Profesjonelle musikeres konserter i utlandet -retningslinjer»

Det ble også fordelt støtte til land i sør-prosjekter, som fordelte seg slik:

Dette er UDs støtteordning for å utvikle musikk-prosjekter i samarbeid med profesjonelle kunstnere i land i sør – de såkalte 03-midlene. Ordningen administreres av Musikkinformasjonssenteret – MIC, men opprettholdes i Utenriksdepartementets navn. Prosjektene vurderes av samme utvalg som tar stilling til UDs reisestøtte til profesjonelle musikeres konserter i utlandet.

Også denne ordningen kan du lese mer om i artikkellenkene nedenfor.

Relaterte saker

Noxagt live,

UDs reisestøtte – tildelingene for våren 2005 er klare

Minst like sikkert som at Påskeharen legger egg under trær og busker, fordeles UDs reisestøtte til norske musikere og utøvere...

Unge musikere tar initiativ til å spørre hvor nødvendige flyreiser er.

UDs reisestøtte – søknadsfrister 2007

UDs reisestøtte til profesjonelle musikeres konserter i utlandet og til kulturutveksling med land i sør administreres av Musikkinformasjonssenteret. Støtteordningene omfatter...

Marit Larsen 2006 II (Photo: Stian Andersen)

UDs reisestøtte og prosjektmidler til musikk

Sommerens tildelinger fra Utenriksdepartementets reisestøtteordning for norske profesjonelle musikere er klare. Musikkinformasjonssenteret MICs fagutvalg fordelte til sammen 509 000 kroner.

Flere saker

Andreas Gundersen og Ann Jorid Henriksen

Uka i redaksjonens ører: Flere omarsheriffer, modulering og viddejazz

Det er tid for de store temaene i kortformat igjen: Identitet, modernitet og tradisjon, lyden av 17. mai med noen...

Sandeep Singh

Musikkrommet med Sandeep Singh fikk radiopris

NRKs ukentlige musikkprogram fikk Prix Radio-pris.

Stein Bjelland

Nytt styre for Fond for lyd og bilde

Kulturdepartementet har oppnemnt styre i Fond for lyd og bilde for perioden 2018 til 2020. Kulturentreprenør Stein Bjelland frå Stavanger...