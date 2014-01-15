Tor Milde er død
Musikkjournalisten døde på Ullevål sykehus onsdag morgen, 61 år gammel.
Tor Milde har påvirket norsk musikkliv som musikkjournalist , forfatter og kritiker gjennom en årrekke. På 80-tallet etablerte han bladet «Hits», og begynte deretter i ungdomsbladet Topp hvor han jobbet som journalist og redaktør. Han var også journalist i musikkavisen Puls/Beat.
Milde har jobbet for P4 som anmelder og kommentator innen film og musikk.
Aller mest kjent er han sannsynligvis for sin rolle som dommer i Idol i 2005 og 2006.
