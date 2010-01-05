Bransjen

Toppet svensk P3

Publisert
05.01.2010
Skrevet av
Tellef Øgrim

«The Girl And The Robot» med Røyksopp og svenske Robyn, endte opp som mest spilte låt på Sveriges Radios P3 i 2009.

Låta, som er hentet fra det kritikerroste Röyksopp albumet ”Junior”, slo dermed Beyoncés «Halo», Mando Diaos «Gloria» og Katy Perrys «Hot N Cold», blant andre. Røyksopp dukker opp igjen på plass 50 på samme liste med «Happy Up Here».

Toppnoteringen innebærer imidlertid ikke at P3-redaksjonen mener at samme låt er fjorårets aller beste. Samme låt når bare opp til 12. plass på musikkredakaksjonens liste over årets beste.

