Tempoguide på nett

Lanseres onsdag

Onsdag tar Tempoguiden steget over i samtiden, det vil i dette tilfellet si over på nett.

Tempoguiden.no vil fra onsdag gi en konsis oversikt over musikkmiljøet i midtnorge. Selv om guidens mest åpenbare brukergruppe er musikkbransjen, stopper det ikke der, skal en tro daglig leder i Tempo, Leiv Aspén.

— Guiden er egentlig for alle som er interessert i musikk. Folk som jobber i bransjen kan bruke den for å få oversikt, turister kan bruke den for å finne spillesteder – det er en flerbruksbok. Det er derfor den også kommer på engelsk.

Aspén sier «bok» her, det er nok mest av gammel vane. Guiden til nå nemlig kommet i bokform.

— Men det var dyrt å trykke, og ble raskt utdatert – det tar ikke mange månedene før noen har skiftet jobb eller fått nytt nummer. Nå skal siden adminstreres av Tempo, og oppdateres jevnlig. Vi tenker også på å ha med en liten, uhøytidelig blogg hvor vi kan skrive om ulike aktualiteter.

Det blir slippfest for guiden på Cafe Løkka i Dokkgata 8, kl 20.00. Og det var altså på onsdag 14. mars.