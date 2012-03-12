Tempoguide på nett

Bransjen

Publisert
12.03.2012
Skrevet av
- Red.

Onsdag tar Tempoguiden steget over i samtiden, det vil i dette tilfellet si over på nett.

Tempoguiden.no vil fra onsdag gi en konsis oversikt over musikkmiljøet i midtnorge. Selv om guidens mest åpenbare brukergruppe er musikkbransjen, stopper det ikke der, skal en tro daglig leder i Tempo, Leiv Aspén.

— Guiden er egentlig for alle som er interessert i musikk. Folk som jobber i bransjen kan bruke den for å få oversikt, turister kan bruke den for å finne spillesteder – det er en flerbruksbok. Det er derfor den også kommer på engelsk.

Aspén sier «bok» her, det er nok mest av gammel vane. Guiden til nå nemlig kommet i bokform.

— Men det var dyrt å trykke, og ble raskt utdatert – det tar ikke mange månedene før noen har skiftet jobb eller fått nytt nummer. Nå skal siden adminstreres av Tempo, og oppdateres jevnlig. Vi tenker også på å ha med en liten, uhøytidelig blogg hvor vi kan skrive om ulike aktualiteter.

Det blir slippfest for guiden på Cafe Løkka i Dokkgata 8, kl 20.00. Og det var altså på onsdag 14. mars.

Bransje

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

