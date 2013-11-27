Bransjen

Stian Sjursen Takle til Førdefestivalen

27.11.2013
- Red.

Takle er tilsett i vikariatet som arrangementssjef.

Stian Sjursen Takle har lang røynsle frå NRK Sogn og Fjordane der han har jobba sidan 1997. I NRK har Sjursen hatt særleg vekt på arrangement, som til dømes LUTT-scena og arrangement knytt til denne.

Hans siste prosjekt i NRK var å få Kringkastingsorkesteret til fylket for aller første gong, med konsert i Operahuset på Nordfjordeid i november.

Stian Sjursen Takle vil ha Førdefestivalen som arbeidsstad frå 1. februar til 30. november 2014.

