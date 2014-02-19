Spotify børsnoteres?

En stillingsannonse gir liv til ryktene om at Spotify går til børsen.

Det er Reuters som melder at Spotifys stillingsutlysning blir tolket som tegn på at en børsnotering er i vente.

Ekspertisen de søker, som dreier seg om finansiell rapportering, er den samme som er påkrevd fra det amerikanske børs og verdipapirtilsynet.

Det er ikke første gang en børsnotering er et tema for strømmetjenesten. Blant annet hevdet investor og styremedlem Për-Jörgen Përson i desember 2012 at den mest logiske måten å bygge selskapet videre på lang sikt ville være å gjøre en børsintroduksjon i løpet av noen få år. En rekke svenske medier har de siste årene utfordret selskapets grunnlegger, Daniel Ek om hans innstilling til å ta Spotify til børsen.

Ek har så langt svart avvisende på spørsmålet.

Reuters artikkel finner du her.