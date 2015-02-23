Bransjen

Skal produsere for barn og unge

Publisert
23.02.2015
Skrevet av
- Red.

Ole Jørn Myklebust er ansatt som produsent på Sentralen, med hovedansvar for innhold rettet mot barn og unge.

Myklebust er utdannet musikkpedagog fra Norges Musikkhøgskole og konservatoriet ved universitetet i Tromsø, og har bred erfaring fra både bak og på scenen.

Som utøvende musiker har han blant annet vært med å utvikle barneforestillingen Klangbein. Han har også vært komponist og musikalsk ansvarlig for teaterforestillingen Doktor Proktors prompepulver på Nationaltheatret i 2013, og de siste åtte årene har han vært turnéleder og musiker for Mari Boine.

Fra 1. september vil han jobbe på Sparebankstiftelsens hus Sentralen, som åpner med arbeidsplasser og scenerom vinteren 2016 i Øvre Slottsgate 3 i Kvadraturen i Oslo.

 

