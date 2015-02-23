Skal produsere for barn og unge

Ole Jørn Myklebust er ansatt som produsent på Sentralen, med hovedansvar for innhold rettet mot barn og unge.

Myklebust er utdannet musikkpedagog fra Norges Musikkhøgskole og konservatoriet ved universitetet i Tromsø, og har bred erfaring fra både bak og på scenen.

Som utøvende musiker har han blant annet vært med å utvikle barneforestillingen Klangbein. Han har også vært komponist og musikalsk ansvarlig for teaterforestillingen Doktor Proktors prompepulver på Nationaltheatret i 2013, og de siste åtte årene har han vært turnéleder og musiker for Mari Boine.

Fra 1. september vil han jobbe på Sparebankstiftelsens hus Sentralen, som åpner med arbeidsplasser og scenerom vinteren 2016 i Øvre Slottsgate 3 i Kvadraturen i Oslo.