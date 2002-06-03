Showcase-konserter på Popkomm

I midten av august går den store bransjemessen Popkomm igjen av stabelen i Köln. Music Export Norway skal på ny vise frem noe av det ypperste av norsk pop og rock, og forteller nå at Ai Phoenix, Amulet, Motorpsycho og Poor Rich Ones er blant de bekreftede artistene som skal holde showcase-konserter.

Music Export Norway har i år søkt støtte til gjennomføring av disse showcase-konsertene, men i følge daglig leder Inger Dirdal er det enda for tidlig å si om man får innvilget søknaden, slik at MEN er i stand til å gi reisestøtte for artister.

Som vanlig vil også magasinet MBIN – Music Business in Norway bli en del av det norske eksport-fremstøtet. Det redaksjonelle innholdet til det engelskspråklige magasinet leveres av Faro Publishing, med FaroJouralen-redaktør Asbjørn Slettemark som ansvarlig for innholdet. Magasinet er et såkalt no profit-tiltak, der både annonser og redaksjonelle artikler profilerer utenlandsaktuelle norske musikere. Alle hjemlige selskaper og organisasjoner som skal delta på Popkomm 2002, får også muligheten til å inkludere en beskrivende tekst om sin virksomhet. I følge MEN bruker stadig flere delegater bruker MBIN for oppdatere seg på hva som skjer i Norge.

Music Export Norway forteller ellers at de er svært fornøyde med plasseringen av den norske standen. «Norway Now»-standen vil være nabo til Sverige, Danmark og Finland, med store foretak som BMG, Warner og VIVA i umiddelbar nærhet. Messehallene er åpne mellom kl 10.00 og 19.00 fra og med torsdag 15. august til og med lørdag 17. august.

Det er også i år mulig å arrangere egne showcaser på POPkomm Stage i messeområdet. Prisen for leie av scenen i en halv time blir kr 5000,- inkl. PA og lys. Dette er prisen for utstillere, og må derfor bestilles gjennom MEN. Fristen er 28. juni.

Alle norske firmaer som har aktuelle artister for en opptreden på Popkomm 2002, oppfordres for øvrig å sende forslag på disse direkte til Popkomm. Her gjelder det for øvrig å smi raskt, i følge Dirdal. Den relevante adresssen er:

Event Management & Festival

c/o Babette Ruppel, Musik Komm. GmbH

Ehrenfeldguertel 82-86

50823 Köln

På hjemmesidene til Music Export Norway finner du korte, engelskspråklige beskrivelser av den norske deltagelsen på MIDEM og Popkomm siden 2001. Her finner du også en lenke til en stor video-presentasjon av Norway Now-aktiviteter fra MIDEM i februar.