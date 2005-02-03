Bransjen

Røyk for rock

Publisert
03.02.2005
Skrevet av
Nils Heldal

I år skal vi røyke 7,5 milliarder kroner inn i statskassa. Dette er penger regjeringen sier de egentlig kan være foruten, skriver styreleder i Alarm, Nils Heldal, i dette essayet. – I vinter kommer en del konsertsteder til å gå konkurs, spår Heldal, og oppfordrer politikerne til å bruke deler av tobakksavgiften som støtte til scener som sliter.

Av Nils Heldal, styreleder Alarmprisen

Regjeringen er glad i sine borgere. De vil ikke at vi skal dø. De vil vi skal slutte med å patte sneiper. Røykeloven er et av mange tiltak som skal hjelpe oss. Derfor kommer det overraskende på våre folkevalgte at konsert- og kultursteder rammes hardere av røykeloven enn tobakksindustrien.

Det er egentlig en ambivalent, ekkel ting å være for tiden – røyker og kulturelsker. Det er plagsomt å være på konsert, føle suget, gi etter for suget, og ikke gidde å hente jakka si, og stå ute i T-skjorte, fryse og røyke. For så å gå inn igjen. For så å gå ut igjen. Og inn igjen.

Derfor velger mange å gå på færre konserter, eller subsidiært å dukke opp i andrelåta, for å beine hjem to låter før slutt. Slikt blir det færre folk i lokalet av. Slikt ender med færre solgte øl. Slikt lukter det konkurs av, like mye som utestedene som før lukta røyk, nå lukter fis.

Og det er med stor, tung og narkoman dårlig samvittighet at vi røykere ser at yndlingsstedene våre sliter. Du trenger ikke tobakk for å bli rævpult. Det holder med en bak, men her føles det som vi trenger to baker – for det føles dobbelt urettferdig, og vi har problemer med meningen med livet for tiden.

Men dette er heldigvis løsbart. Vi røykere tviler ikke på regjeringens motiver med røykeloven, og vi stoler på dere når dere sier at konsertdød var en utilsiktet og veldig lite ønsket konsekvens av røykeloven. Alt dere vil er at vi skal røyke mindre, leve lengre, og få bedre liv.

Ta derfor pengene dere ikke vil ha og bruk dem til kultur. Ta for eksempel 10 prosent av de 7.5 milliarder kronene vi røyker inn i statskassa i løpet av 2005, og øremerk dem til konsertsteder/kultursteder som sliter. La meg som røyker se at det er mening med de 36,20 ørene jeg betaler i avgift for hver tjuepakning jeg røyker, og la meg se det på stedene jeg vanker. La meg se at Credo i Trondheim og Garage, Rockefeller og Mono i Oslo får det bedre.

Gjør det samtidig klart at dette kun er snakk om en overgangsstønadsordning som kun skal vare i 5 år. Hvis ikke kommer tullinger som meg til å røyke enda mer, med den unnskylding at bula får det bedre.

Dette essayet er tidligere publisert i årets Alarmavis, og brakt videre med velvillig tillatelse fra artikkelforfatteren.

Relaterte saker

Annie

Alarm: Konsertdebut for Annie

Alarm er ikke bare en prisutdeling, men også en minifestival: Årets show byr på konsertdebuten til Annie, solokonsert med Cast...

Silver

Alarm: Vil slutte fred med Spellemannprisen

– Vi er tilbake. Vi er alene. Vi er på Rockefeller. Og vi slutter fred med Spellemanprisen. Alarm fyller fem...

Monica Larsson, NRF (Foto: Arvid Skancke Knutsen)

NRF: Kalde fakta om klubbdød, byråkrati, røykelov og syting

– I kjølevannet av at jazzklubben Blå har sendt ut permitteringsvarsel til sine ansatte kommer diskusjonen om klubbdød opp igjen...

Høybråtenadvarsel

Garage-sjefen: – Røykeloven bidrar til alkoholisme, kulturløshet og et kaldere samfunn

Røykeloven går ikke bare utover et kulturliv som er avhengig av alkoholservering, men vil også på sikt bidra til mer...

Silence The Foe (Foto: Simon Skreddernes)

Ja til teater og vin, nei til øl og rock

Å drive musikkscene har aldri vært lett – den siste tiden har Osloscenene Café Ska og Kraftverk stengt dørene for...

Herr Nilsen plakat, august

Røykeloven: Kulturdrap eller sunn tilvenning?

Hva skjer når det blir forbudt å røyke på alle utesteder, klubber og konserter fra 1. juni? Vil forbudet virke...

Flere saker

Still fra musikkvideoen til ”Pour your sunshine» med Frode Fivel

Ballade Video XX: Strandet i to minutter

To nye premierer. Lars Vaular med Röyksopp. Og mye annet fint.

Screen Shot 2018 04 24 at 13.43.15

Varangerfestivalen har klaget NRK Finnmark til PFU

Mener kanalen blant annet insinuerer korrupsjon i forkant av festivalstøtte fra fylkeskommunen. Klagen behandles torsdag.

Faksimile fra Ballades utgave med visning av Mörmaids

Ny milepæl for Ballade video: Vi feirer 250 utgaver!

Vi titter litt i bakspeilet, men ser først og fremst fremover.