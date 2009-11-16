Riksscenen forklarer:

16.11.2009
- Red.

De 18 millionene Riksscenen for folkemusikk ble tildelt i statsbudsjettet er 8 millioner for lite for å drive «til beste for sektoren». 

I en artikkel, publisert på Riksscenens nettsider idag, gir scenens ledelse en detaljert forklaring på prosjektets omfang og behovet for finanisering. Artikkelen peker på de høye kravene til selve stedet både med hensyn til musikk i forskjellige formater, dans, akustikk og beliggenhet.
Riksscenens ledelse gikk i forrige uke ut med en advarsel på NRK om at de 18 millionene prosjektet er tildelt i det foreslåtte statsbudsjettet ikke tillater mer enn 700 000 kroner til arrangementer, og at denne summen bare holder til en «liten åpning».
I følge Riksscenens budsjettsøknad til staten for 2010 vil kostnadene forbundet med drift og leie av nybygget, finanskostnader tilknyttet lån og leasing av utstyr, samt lønn og drift av Riksscenens begrensede administrasjon, komme på 17,3 mill kroner, før noen som helst kunstnerisk aktivitet:

    Lønn og drift adm. (uten produksjoner): 5,0
    Husleie og husdrift; 7,0
    Finanskost: 4,3
    Konsulenter, flytting og småendringer pluss styret, råd: 1
    SUM KOST FØR KUNSTNERISK PRODUKSJON: 17,3

Konklusjonen er at «Dersom Riksscenen skal drive dette huset til beste for sektoren har stiftelsen gjort det klart overfor kulturministeren at en må komme nærmere Riksscenens søknad om knapt 26 millioner kroner i statlig tilskudd. Om ikke vil slik drift være umulig.»
Statsbudsjettet behandles av Stortinget 15. desember.

Stenger etter åpningen?

Den nye riksscenen for folkemusikk hevder bare å ha penger til åpningskonserten.

Kolosser på leirføtter?

KOMMENTAR: En nasjonal konsertscene uten penger til drift og, en havarert nettverden, reiser i følge Tellef Øgrim spørsmålet: Hva skal...

Jan Lothe Eriksen

Riksscenen kutter kraftig

Det kom ingen justeringer på bevilgningene til Riksscenen etter gårsdagens behandling i Stortinget av kulturbudsjettet for 2010. Det betyr at...

Bjørgum Buen

Åpner, åpner ikke…

Halvard T. Bjørgum og Knut Buen blir de første som holder konsert i Riksscenens lokaler. Det innebærer ikke at Riksscenen...

Bjørn Tomren – han ble «hele Norges» etter å ha vunnet Stjernekamp. Les intervjuet over eggs benedict og strupesang fra flere år før TV suksessen, da han blant annet hadde utforsket strupeteknikker fra Tuva. En Ballade reprise.

Polka-Bjørn, padle-Bjørn, jodle- og strupeBjørn

Best fra Ballade-arkivet: Lenge før Stjernekamp, gikk Bjørn Tomren Norge på langs og utforsket strupesang. Bli bedre kjent med vokalstjerna.

Fra forsida på boka I transitt – mellom til og fra. Om musikk og deltagelse i barnevern

Musikk: ein ressurs for barn og unge i barnevernet?

Mange barn og unge fortel at ”musikk betyr alt”. Det skal vi ikkje kimse av. Boka I transitt – fortel...

Inn i kunsten – om visuell kunst med Fredrik Høyer

«Det digitale» som et nytt kunstuttrykk i Den kulturelle skolesekken er en dårlig idé

– Hvis vi skal tilføre et nytt uttrykk i Den kulturelle skolesekken (DKS) forslår jeg ikke det digitale, som barna...