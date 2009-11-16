Riksscenen forklarer:

De 18 millionene Riksscenen for folkemusikk ble tildelt i statsbudsjettet er 8 millioner for lite for å drive «til beste for sektoren».

I en artikkel, publisert på Riksscenens nettsider idag, gir scenens ledelse en detaljert forklaring på prosjektets omfang og behovet for finanisering. Artikkelen peker på de høye kravene til selve stedet både med hensyn til musikk i forskjellige formater, dans, akustikk og beliggenhet.

Riksscenens ledelse gikk i forrige uke ut med en advarsel på NRK om at de 18 millionene prosjektet er tildelt i det foreslåtte statsbudsjettet ikke tillater mer enn 700 000 kroner til arrangementer, og at denne summen bare holder til en «liten åpning».

I følge Riksscenens budsjettsøknad til staten for 2010 vil kostnadene forbundet med drift og leie av nybygget, finanskostnader tilknyttet lån og leasing av utstyr, samt lønn og drift av Riksscenens begrensede administrasjon, komme på 17,3 mill kroner, før noen som helst kunstnerisk aktivitet:

Lønn og drift adm. (uten produksjoner): 5,0

Husleie og husdrift; 7,0

Finanskost: 4,3

Konsulenter, flytting og småendringer pluss styret, råd: 1

SUM KOST FØR KUNSTNERISK PRODUKSJON: 17,3

Konklusjonen er at «Dersom Riksscenen skal drive dette huset til beste for sektoren har stiftelsen gjort det klart overfor kulturministeren at en må komme nærmere Riksscenens søknad om knapt 26 millioner kroner i statlig tilskudd. Om ikke vil slik drift være umulig.»

Statsbudsjettet behandles av Stortinget 15. desember.