Pris til Wardruna

Mandag mottok norrøn-folk gruppen Metal Hammer – Golden Gods Awards for Beste undergrunnsband 2013.

Metal Hammer – Golden Gods Awards arragneres for 12 år på rad av musikkmagasinet Metal Hammer. Prisen deles ut i London og består av 15 kategorier. Wardruna mottok prisen i klassen for beste undergrunnsband.

– Til tross for at Wardruna i utgangspunktet ikke har noe som helst med metalmusikk å gjøre så har vi et stort publikum innenfor metalverdenen. Derfor synes jeg det er svært modig av Metal Hammer å se forbi musikksjangere ved å nominere oss til denne gjeve prisen. Dette er en pris som ene og alene er stemt frem av fans fra hele verden, noe som også gjør dette ekstra moro, sier komponist og grunnlegger av bandet, Einar Selvik i en pressemelding.