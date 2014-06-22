Bransjen

Pris til Wardruna

Publisert
22.06.2014
Skrevet av
- Red.

Mandag mottok norrøn-folk gruppen Metal Hammer – Golden Gods Awards for Beste undergrunnsband 2013.

Metal Hammer – Golden Gods Awards arragneres for 12 år på rad av musikkmagasinet Metal Hammer. Prisen deles ut i London og består av 15 kategorier. Wardruna mottok prisen i klassen for beste undergrunnsband.

– Til tross for at Wardruna i utgangspunktet ikke har noe som helst med metalmusikk å gjøre så har vi et stort publikum innenfor metalverdenen. Derfor synes jeg det er svært modig av Metal Hammer å se forbi musikksjangere ved å nominere oss til denne gjeve prisen. Dette er en pris som ene og alene er stemt frem av fans fra hele verden, noe som også gjør dette ekstra moro, sier komponist og grunnlegger av bandet, Einar Selvik i en pressemelding.

GenrePopulærmusikkRock / MetalNorrønPriserTradisjonsmusikk

Flere saker

Stillbilde fra filmen Aspects med regissør Caroline Johansen og fotograf Karoline Finnema. No er liveversjonen av Siv Øyunn Kjenstad sitt tingingsverk til Ultima 2022 gitt ut på plate.

Nokre av årets beste kjem på tampen av året – også årets norske juleplate

Siv Øyunn Kjenstad, Jonas Hamre og Vetle Junker har alle tatt med seg allsidige musikalske erfaringar inn i sine nye...

Fra Tons of Rock – som nå er deleid av Live Nation, og som fikk den største kompensasjonsutbetalinga blant enkeltarrangører etter

Regjeringa skroter støtte som gir overskudd

Ett år ut i sitt eget støtteregime foreslår Kulturdepartementet å holde koronakompensasjon unna dem som går med overskudd.

The Orchards administrerende direktør Brad Nevin Foto: Rachel Cabitt

Orchard-sjefen: Vi ble født for å jobbe med indie-utgivelser

Påstanden om at The Orchard driver en fordekt oppkjøpskampanje på vegne av Sony er i følge Brad Nevin en fornærmelse...