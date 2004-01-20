Om Nordlys, Boknakaran og fortennern hannes Kurt

– Dette innlegget sendte vi, i vår frustrasjon, til Nordlys og Tromsø. Sistnevnte avis tok det inn mandag 12. januar, og innlegget fikk mange (positive) kommentarer fra byens befolkning, skriver bandet Boknakaran. – I Nordlys har det til nå ikke stått på trykk, men kanskje det kan nå flere lesere gjennom Ballade – som et lite glimt fra det lokale musikklivet? Problemstillinga kan kanskje være aktuell for flere enn oss, også andre steder i landet …? Og problemstillingen tør være klassisk nok: Norske regionsaviser som er mer opptatte av å omtale giftermålet til Britney Spears enn nye plater med lokale artister.

Av Ragnar Olsen, Boknakaran

Ka galt har vi gjort?

Det e ikkje så vanlig at kunstnera (musikera, forfattera, teaterfolk) skriv motinnlegg mot anmeldelsa som har stådd i avisa. Men det hende. Vi, Boknakaran, kunne ikkje drømme om å gjøre nåkka sånt. Snarere tvert imot: No skriv vi motinnlegg mot anmeldelsa som ikkje har stådd i avisa.

I slutten av november ga vi ut ei plata, «Nær og der», den femte på våres eget plateselskap (Steinbeat). Avisen’ «Nordlys» og «Tromsø» kom på pressekonferansen, og skreiv om platesleppet dagen etter. Det satte vi pris på. Men så regna vi jo med at musikk-journalistan i begge avisen ville høre på anmeldereksemplaran vi delte ut, og gje ei vurdering av produktet – som dem vanligvis gjør med nye utgivelsa.

No har vi venta i over en måned, og frustrasjonen brer sæ: Ka galt har vi gjort? E vi førr ubetydelig?

Etter 12 år som Boknakaran, med årvisse turnéa i hele Nord-Norge og et trufast publikum fra Bindalen te Bugøynes, trur vi jo at det finnes nån sjele der ute som gjerne ville lese ei vurdering av den nye CDen. Fra vanlige folk har vi fådd telbakemelding om at «Nær og der» e ei spennanes videreutvikling av boknamusikken.

E det plassmangel i spalten?

Kanskje det, vi skjønne jo at kultursiden’ i landselsavisa «Nordlys» e førrplikta te å rapportere om f.eks. innspellinga av «Sex og singelliv» og at ho Britney Spears har gifta sæ. Men vi hadde iallfall håpa at det va plass nok mella fortennern hannes Kurt te en liten bokna-notis.

Når det gjeld Tromsø, så ser vi jo at dem anmelde St.Thomas si plata fire daga før den kommer ut, men så e jo ikkje han fra Tromsø. Og ingen blir som kjent profet (eller helgen) i sin egen by.

Ikkje førr å virke sur, men vi e det! Når man prøve å jobbe seriøst med lokalt førrankra kultur her i Tromsø, e det kjipt å bli ignorert av den hjemlige pressa.

E plata førr dårlig? Javel, så slakt den fort og brutalt. Det e bedre enn å ties langsomt i hjel.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Kanskje det e flere musikera og forfattera som går rundt og føle sæ usynliggjort akkurat som oss, men ikkje tør å si fra? Si fra!

Og dokker i Nordlys og Tromsø, bare vent: Enda e vi boknakaran ung og lovanes. Men vi regne med å bli oppdaga under OL i 2014; da nærme vi oss gjennomsnittsalderen te Berlevåg Mannskor og Buena Vista Social Club, og e sikkert eksotisk nok førr den internasjonale musikk-industrien. Og når vi kommer hjem etter et halvt års turné i Sør-Amerika og den fjerne Østen (og har lagt inn nån veldedighetskonserta på nedleggingstrua norske sykehjem i Spania og Marokko), skal vi ikkje gje nån intervju tel lokalpressa! Da kan dokker bare ha det så godt …

Hilsen Boknakaran (http//:boknakaran.agane.com)

ved Ragnar Olsen