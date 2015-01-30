Bransjen

Nytt styre i Fond for lyd og bilde

Publisert
30.01.2015
Skrevet av
- Red.

Kulturentreprenør Stein Bjelland frå Stavanger er ny styreleiar for fondet.

Kulturdepartementet har oppnemnt nytt styre i Fond for lyd og bilde for perioden 2015 til 2017. Styret er i funksjon frå 1. februar.

Styret har sju medlemmer med personlege varamedlemmer. Leiar og personleg varamedlem for leiar er oppnemnd av Kulturdepartementet på fritt grunnlag.

To styremedlemmer med varamedlemmer er oppnemnde etter innstilling frå produsentorganisasjonane. Fire medlemmer med varamedlemmer er oppnemnde etter innstilling frå opphavsretts- og utøvarorganisasjonar. Dei oppnemner to representantar kvar.

Styret har etter dette fått denne samansetninga:

Leiar: kulturentreprenør Stein Bjelland, Stavanger

Varamedlem: direktør Tone Winje, Harstad

Representantar for produsentorganisasjonar:

Medlem: Øyvind Sauarlia, Notodden, FONO

Varamedlem: Hildegunn Olsbø, Oslo, IFPI

Medlem: Trude Refsahl, Rådal, Produsentforeningen/Virke

Varamedlem: Gary Cranner, Stavanger, Produsentforeningen/Virke

Representantar for opphavsrettsorganisasjonar:

Medlem: Karianne Stensland, Trondheim, Norske Billedkunstnere

Varamedlem: Stein Versto, Vinje, Den norske Forfatterforening

Medlem:Trygve Luktvasslimo, Vefsn, Norske Billedkunstnere

Vara: Bjørn Bolstad Skjelbred, Oslo, Norsk Komponistforening

Representantar for utøverorganisasjonar:

Medlem: Karin Stautland, Bergen, Norsk Skuespillerforbund

Varamedlem: Christine Thomassen, Oslo, Musikernes Fellesorganisasjon

Medlem: Hans Mathisen, Sandefjord, GramArt

Varamedlem: Toni Usman, Oslo, Norsk Skuespillerforbund

 

 

Relaterte saker

Stein Bjelland

Nytt styre for Fond for lyd og bilde

Kulturdepartementet har oppnemnt styre i Fond for lyd og bilde for perioden 2018 til 2020. Kulturentreprenør Stein Bjelland frå Stavanger...

Flere saker

Vinnerne av Sami Music Award

Sami Music Awards 2020 avsluttet den samiske musikkuka

Keiino, Sančuari og Elin Kristina Oskal blant vinnerne under helgens Sami Music Awards.

Impure Motorpsycho 226 NYE BILDER

Ekspressivt: Samtidsdanser Hooman Sharifi møter Motorpsycho på scenen

Festspillene i Bergen er i gang. Her et eksempel på hybridforestilling fra programmet.

Jazzfest 2020 Sara Fjeldvær & Øyvind Leite @ Trykkeriet

Arrangere? I 2021? Litt som å spille Joker Nord!

Jazzarrangører ser forsiktig positivt på en ny støtteordning. Men en live jazz vår er høyst usikker, når stimuleringspengene først blir...