Kulturentreprenør Stein Bjelland frå Stavanger er ny styreleiar for fondet.

Kulturdepartementet har oppnemnt nytt styre i Fond for lyd og bilde for perioden 2015 til 2017. Styret er i funksjon frå 1. februar.

Styret har sju medlemmer med personlege varamedlemmer. Leiar og personleg varamedlem for leiar er oppnemnd av Kulturdepartementet på fritt grunnlag.

To styremedlemmer med varamedlemmer er oppnemnde etter innstilling frå produsentorganisasjonane. Fire medlemmer med varamedlemmer er oppnemnde etter innstilling frå opphavsretts- og utøvarorganisasjonar. Dei oppnemner to representantar kvar.

Styret har etter dette fått denne samansetninga:

Leiar: kulturentreprenør Stein Bjelland, Stavanger

Varamedlem: direktør Tone Winje, Harstad

Representantar for produsentorganisasjonar:

Medlem: Øyvind Sauarlia, Notodden, FONO

Varamedlem: Hildegunn Olsbø, Oslo, IFPI

Medlem: Trude Refsahl, Rådal, Produsentforeningen/Virke

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Varamedlem: Gary Cranner, Stavanger, Produsentforeningen/Virke

Representantar for opphavsrettsorganisasjonar:

Medlem: Karianne Stensland, Trondheim, Norske Billedkunstnere

Varamedlem: Stein Versto, Vinje, Den norske Forfatterforening

Medlem:Trygve Luktvasslimo, Vefsn, Norske Billedkunstnere

Vara: Bjørn Bolstad Skjelbred, Oslo, Norsk Komponistforening

Representantar for utøverorganisasjonar:

Medlem: Karin Stautland, Bergen, Norsk Skuespillerforbund

Varamedlem: Christine Thomassen, Oslo, Musikernes Fellesorganisasjon

Medlem: Hans Mathisen, Sandefjord, GramArt

Varamedlem: Toni Usman, Oslo, Norsk Skuespillerforbund