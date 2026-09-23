Ny låtskriver- og musikkbransjeskole på Bårdar i Oslo

K-pop-erfaring + danseskole = ny privatutdanning i musikk.

PopKorn Music, grunnlagt av Nermin Harambasic og Ketil Schei, skriver til Ballade at de starter samarbeid med den kjente private danse- og musikkteaterskolen Bårdar i Oslo.

Sammen med Bårdar skal de utvikle kurs for låtskriving, artistutvikling og musikkproduksjon – det er Schei og Harambasic som skal lede utdanningen. De planlegger å starte opp og ta i mot studenter fra neste år av.

Nermin Harambasic er medgrunnlegger av Dsign Music med en karriere der målet ofte er internasjonale hits – og har for eksempel vært med og lage en sang i det store kommersielle filmfenomenet K-Pop Demon Hunters. En presentasjon av ham finnes å lese på Tonos hjemmesider.

Sammen med Ketil Schei driver han PopKorn Music.

– Vi tar med oss vår samlede erfaring fra låtskriving, produksjon, musikkforlag og management inn i den nye utdanningen, skriver Schei til Ballade. Like viktig er det internasjonale nettverket de har bygget opp gjennom mange år i bransjen, mener Schei.

Ambisjonen deres er å gi studentene en utdanning som kombinerer det kreative og musikalske håndverket med kunnskap om hvordan den profesjonelle musikkbransjen faktisk fungerer. Som i å få innsikt i hvordan musikken finner veien fra studioet og ut i et internasjonalt marked.

– Sessions og samarbeid mellom studentene og aktive låtskrivere blir en sentral del av studiet. K-pop og det asiatiske markedet blir et særlig satsingsområde, samtidig som studentene vil arbeide bredt med norsk og internasjonal pop, beskriver Shei.

Det første studentkullet planlegger de å ta i mot i august 2027. Utdanningen går over ett år på fulltid, med hovedvekt på låtskriving, musikkproduksjon og artistutvikling. Studentene skal utvikle sitt eget kunstneriske uttrykk og samtidig bygge opp en katalog med egen, original musikk.

Blant låtskriverne/produsentene studentene kan lære av er Grammy-vinnende Che Pope, kjent for arbeid med Kanye West og GOOD Music, skriver PopKorn videre. Norske Geir Luedy (manager Aurora, med flere), rapper Jonas Benyoub og låtskriver/artist Rikke Normann er også knyttet til, i likhet med K-Pop-navnet Ryan Jhun. Andre er Erlend Gjerde (Indie/Sounds Like Gold / bandet Djerv), sanger Atle Pettersen, låtskriverne Anne Gudrun Larsen og Jungleboi, med flere.

– Vi har brukt hele yrkeslivet på å bygge erfaring, relasjoner og et internasjonalt nettverk. Nå ønsker vi å bruke dette til å gi studentene kunnskap, kontakter og muligheter som det ellers kan ta mange år å opparbeide seg, skriver Schei.

Musikklinja ved Bårdar – Akademiet for Musikk & Scenekunst holder til i Rosenkrantz’ gate i Oslo. Utdanningene er til behandling hos NOKUT, Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, som har ansvar for kvalitetskontroll av høyere utdanning.

Det er ikke kjent hva det kommer til å koste å gå på Bårdars nye musikklinje.

Samtidig åpner Bårdar sin nye linje for utøvernde musikalartister. Disse, og flere andre nye kurs på Bårdar er omtalt på Bårdars hjemmesider.