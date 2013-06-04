Bransjen

Ny festivalsjef i Moldejazz

Publisert
04.06.2013
Skrevet av
- Red.

Anders Eriksson overtar etter Jan Ole Otnæs.

Anders Eriksson har de siste 13 årene jobbet ved Festspillene i Nord-Norge, der han har hatt ansvar for turné og egenproduksjon.

Eriksson er utdannet musiker og musikkarrangør fra Berklee College of Music i Boston, og har lang erfaring som musiker og fra internasjonalt produksjonsarbeid innenfor jazz og verdensmusikk.

Han har jobbet med en rekke profilerte norske og utenlandske artister, og har erfaring som gründer i kulturnæring og fra offentlig administrasjon. Fra 2007 har han også hatt oppgaver som prosjektleder for Østnorsk jazzsenter og som musiker i Ensemble Denada.

Eriksson er medlem av styret i Norsk jazzforum og sitter i stipendkomiteen for Statens kunstnerstipend. Han tiltrer stillingen i begynnelsen av oktober.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

