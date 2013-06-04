Ny festivalsjef i Moldejazz

Anders Eriksson overtar etter Jan Ole Otnæs.

Anders Eriksson har de siste 13 årene jobbet ved Festspillene i Nord-Norge, der han har hatt ansvar for turné og egenproduksjon.

Eriksson er utdannet musiker og musikkarrangør fra Berklee College of Music i Boston, og har lang erfaring som musiker og fra internasjonalt produksjonsarbeid innenfor jazz og verdensmusikk.

Han har jobbet med en rekke profilerte norske og utenlandske artister, og har erfaring som gründer i kulturnæring og fra offentlig administrasjon. Fra 2007 har han også hatt oppgaver som prosjektleder for Østnorsk jazzsenter og som musiker i Ensemble Denada.

Eriksson er medlem av styret i Norsk jazzforum og sitter i stipendkomiteen for Statens kunstnerstipend. Han tiltrer stillingen i begynnelsen av oktober.