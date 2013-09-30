Ny direktør for Rockheim

Sissel Guttormsen er i dag tilsatt som ny direktør for institusjonen.

Guttormsen har fulgt Rockheim fra idé til ferdig resultat, vært faglig rådgiver i planleggingsperioden og var ansvarlig for den første samarbeidsutstillingen mellom Rockheim og Ringve.

Siden 1997 har hun arbeidet ved Ringve musikkhistoriske museum, hvor hun i dag er førstekonservator. Hun har også undervist på NTNU, Institutt for kunst- og medievitenskap, seksjon kunsthistorie. Guttormsen er utdannet som musikkviter ved Uppsala universitet innen fagkretsene kunstvitenskap, musikkvitenskap og estetikk.

Hun har også skrevet flere artikler om vitenskapelige og populærvitenskapelige arbeider, og har erfaring fra styrearbeid ved flere av museene i Trøndelag.

Ifølge Rockheim er tiltredelsesdatoen enda ikke satt, men det er sannsynlig at Guttorm starter løpet av 2013.