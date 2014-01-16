Bransjen

Ny daglig leder for Øya

Publisert
16.01.2014
Skrevet av
- Red.

Tord Karstein Rønning Krogtoft går fra Platekompaniet til Øya-festivalen.

Stein Arne Blomseth takker nå for seg etter 15 år som daglig leder, og blir etterfulgt av Tord Karstein Rønning Krogtoft.

Krogtoft kommer fra en stilling i Platekompaniets ledelse, hvor han har vært produktsjef for musikk. I Øyafestivalen har han også vært del av bookinggruppa i flere år.

«Tord Karstein Rønning Krogtoft har erfaring med både personalledelse og økonomi, og har de personlige egenskapene vi mener daglig leder i vår festival må ha. (…) Vi gleder oss til Tord kommer i gang i sin nye stilling og har stor tro på at dette er en person som er i stand til å styre Øyafestivalen til fortsatt suksess i mange år fremover», skriver festivalen i en pressemelding.

Også Krogtoft ser frem til samarbeidet.

— Jeg gleder meg veldig til å være med på å jobbe fram Øyafestivalen i Tøyenparken til den beste, viktigste og mest relevante musikkfestivalen i Norge, Norden, ja i hele Europa, uttaler han.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

