15.04.2013
Fra 1. juni er Martha Lyse ny daglig leder for STAR – Kompetansesenter for rytmisk musikk i Rogaland.

Martha Lyse (27) er opprinnelig fra Bryne, men har vært bosatt i Stavanger i flere år. Hun har arbeidet som produksjonsleder hos Kulturkompaniet, og hatt arbeid i selskapet Great Moments, der hun bla jobbet med artister som Kvelertak, Purified in Blood og Elise Vatsvaag. De siste årene har hun arbeidet tett som rådgiver for band som Overthrow og Frk. Fryd.

Lyse ble valgt inn i styret i STAR ved forrige årsmøte og sitter i dag som styremedlem. Lyse tiltrer i stillingen som daglig leder 01. juni 2013.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Flere saker

Camilla Sørensen Eidsvold (SV), fylkesråd for kultur og integrering i Viken fylke

Spillemidler bør kunne brukes til å honorere musikere for avlyste oppdrag

– Jeg er sterkt uenig med Kulturdepartementets beslutning at spillemidler til Den kulturelle skolesekken (DKS) ikke skal benyttes til å...

Avgangsstudentene ved Kunstakademiet i Oslo ber om «free education for all» på husfronten på Kunstnernes Hus. Utstillinga inkluderer en panelsamtale om de økte studieavgiftene fredag 12. mai.

Flertall for dyrere studieplasser

Internasjonale studenter må betale hundretusener for studieplass. Kunstutdanningene forventer at færre kommer til Norge for å studere og skape.

Erik Hillestad, leder av Kirkelig Kulturverksted og Kulturkirken Jakob

Uprøvde friheter: Feiring av musikkprodusent Erik Hillestad 70 år

12. desember fylte musikkprodusenten, sangdikteren og tekstforfatteren Erik Hillestad 70 år. Han rakk akkurat å bli feiret med egne sanger...