Fra 1. juni er Martha Lyse ny daglig leder for STAR – Kompetansesenter for rytmisk musikk i Rogaland.

Martha Lyse (27) er opprinnelig fra Bryne, men har vært bosatt i Stavanger i flere år. Hun har arbeidet som produksjonsleder hos Kulturkompaniet, og hatt arbeid i selskapet Great Moments, der hun bla jobbet med artister som Kvelertak, Purified in Blood og Elise Vatsvaag. De siste årene har hun arbeidet tett som rådgiver for band som Overthrow og Frk. Fryd.

Lyse ble valgt inn i styret i STAR ved forrige årsmøte og sitter i dag som styremedlem. Lyse tiltrer i stillingen som daglig leder 01. juni 2013.