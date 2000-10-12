Norsk Komponistforening takket nei til Phonofile

12.10.2000
Arvid Skancke-Knutsen

I går var det ekstraordinær generalforsamling i Norsk Komponistforening, etter at styret hadde gått inn for å investere tre millioner kroner i den nye musikkbasen Phonofile. Etter en god del diskusjon bestemte medlemmene at Norsk Komponistforening likevel ikke skulle gå inn med penger i prosjektet. Dermed mister Norsk Komponistforening en mulighet til å sitte i førersetet i den nye, store nettsatsingen for norsk musikkliv.

Mandag 9. oktober bestemte NOPA, foreningen for norske populærkomponister og tekstforfattere, seg for å gå inn med tre millioner kroner i Phonofile, og sikret seg dermed en aksjepost på 12,5 prosent i den nye nettbasen. Onsdag kveld skulle medlemmene av Norsk Komponistforening ta stilling til det samme forslaget. Styret i Norsk Komponistforening gikk inn for et slikt engasjement, men forsamlingen syntes til sist at prisen ble for høy.

— Det var først og fremst to forhold som spilte inn, sier generalsekretær Gunda Djupvik. – Det ene var selvsagt størrelsen på beløpet. Men summen hadde neppe vært så kontroversiell, dersom pengene hadde gått til ren driftsstøtte av Phonofile. Slik det var i følge aksjesalgsavtalen, skulle pengene gå inn som dekning av investeringer som TV2 og FONO har hatt i forkant av lanseringen. Dette var med på å føre til at den ekstraordinære generalforsamlingen valgte å si nei til styrets innstilling.

Ballade spør hvorfor styret i Norsk Komponistforening så det som interessant å gå inn med penger i Phonofile.

— Først og fremst fordi Phonofile vil være et flott redskap for norske komponister, særlig når det gjelder bruk av musikken vår i nye medier. En slik avtale om distribusjon av vår musikk har vi jo fremdeles, men nå mistet vi sjansen til å sitte i førersetet hva styring og administrasjon av Phonofile angår.

I vedtektene til Phonofile heter det at aksjene skal være delt mellom rettighetshavere og kommersielle aktører.

— Vi liker den flate strukturen til Phonofile, og håper denne profilen vil vare ved. Etter gårsdagens møte er det bare NOPA som er inne av opphavmannsorganisasjoner, noe som for så vidt er greit så lenge vi har et vennskapelig forhold til dem. Men om utfallet av gårsdagens generalforsamling hadde blitt annerledes, kunne også vi ha delt på en plass i Phonofiles styre. Denne muligheten mister vi altså nå.

