Lydverket i to kanaler

Onsdag 31. januar er det premiere for Lydverket på P3 – og ny sesong med Lydverket på NRK 1. Mona B. Riise styrer skuta både på tv og radio, melder P3 Nett. – Jeg gleder meg til å kunne spre det glade budskap på radio også, sier hovedpersonen selv.

Lydverket er NRK 1s musikkjournalistiske flaggskip og dekker musikk innenfor en rekke sjangere innenfor pop og rock.

Det overordnede målet for både radio og TV-sendingene er i følge P3 Nett «å misjonere om den beste, nye musikken, om det gjelder rock, pop, hardcore, hiphop, eller melankolske menn og kvinner med kassegitar. Sjanger er underordnet – stikkordet er heller refreng, beat, vokal, produksjon eller nyskapning. Kort sagt; er det bra, så er det bra».

Den samlede redaksjonen for Lydverket på P3 og NRK 1 teller hele 17 personer.

Lydverket på P3 vil fortsatt være hjem for P3sessions. Siden 2003 har P3Sessions sendt 24 direktesendte intimkonserter med blant andre Keane, Bertine Zetlitz, Satyricon, Kaizers Orchestra, BigBang, Magnet og Datarock.

P3 Sessions har dessuten blitt en riksdekkende turné de siste 2 årene, der et titusentalls mennesker har fått noe av det ypperste musikknorge har hatt å tilby – helt gratis.

— Det blir veldig spennende, jeg gleder meg til å kunne spre det glade budskap på radio også. Redaksjonen er jo verdens beste gjeng og utrolig dyktige så selv om det er litt skummelt, så er jeg ikke så veldig redd for å sette i gang, sier programleder i begge kanaler, Mona B. Riise, til P3.

Mona startet i Radio Nova før hun begynte som researcher i P3s legendariske Mamarazzi. Etter det var hun med og startet opp Pullover i P3, hvor hun etter hvert også ble programleder – frem til hun ble hentet inn for å lede Lydverkets sendinger fra 2005.

Lydverket på P3 kan du høre mandag-onsdag kl 18 – 20. Lydverket på NRK 1 sendes normalt onsdager 23.15.