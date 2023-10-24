– Komponistene har høye forventninger til statsråd Karianne Tung

Krever aktivt arbeid for avklaringer av rettigheter og det de ser som rettferdig vederlag, i møte med digitale storaktører.

– Vi har svært høye forventninger til det nye Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet og statsråd Karianne O. Tung. Det sier styreleder i Norsk Komponistforening, Jørgen Karlstrøm i en pressemelding.

– Innen vårt kulturområde har regjeringen dratt bena etter seg lenge nok. Spesielt gjelder dette aktivt arbeid for avklaringer av rettigheter, rettferdig vederlag i møte med store private digitale aktører, samt rammer rundt og ordninger for kunstig intelligens. Her må det skje noe snarest, påpeker Karlstrøm.

Komponistforeningen viser til sine internasjonale organisasjoner ECSA og CISAC sine prinsipper som de vil skal være førende for regler, lovverk og forordninger.

– Dessverre er norske myndigheter allerede for sent ute og må ta tydelige og kraftige grep i løpet av kort tid for å ta igjen det tapte. Nå haster det.

NKF skriver at de etterlyser nye lover, regler, forvaltningssignaler og ordninger som ivaretar rettighetene til kunstneres arbeid i møte med kunstig intelligens (KI). Opphavere må få betalt når verkene deres brukes til opplæring av KI-systemer og de må ha mulighet til å bestemme om deres verk skal brukes til opplæring av KI-systemer eller generering av nye verk basert på disse. TONO, Kopinor og NORWACO må ha gode nok muligheter til å ivareta kunstneres rettigheter i musikkverk i møte med kunstig intelligens, skriver de videre.

Norsk Komponistforening forutsetter at opprettelsen av et eget departement ikke blir et forvaltningsmessig og politisk hvileskjær, men at noe faktisk skjer på det digitale området.

– Som et minimum må regjeringen sørge for at Norge slutter seg til og innfører de gode ordningene og direktivene som kommer fra EU, men det er også behov for å gjøre nødvendige tiltak på eget initiativ. En «vent-og-se»-holdning er ikke godt nok i møte med den hurtige utviklingen av ny teknologi, skriver NKF.

Red. mrk.: Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige Ballade.no. NOPA, Norsk Komponistforening og Musikkforleggerne er medlemmer i Foreningen Ballade.