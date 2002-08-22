Kampen om TV-titterne

Den nedlagte TV-stasjonen Metropol brukte store deler av sendetiden sin på musikk og kultur. Fem selskaper har nå søkt om å få ta over eteren etter dem. Mens avgjørelsen om hvem som får sende lokal-TV i Oslo-området faller, sender Evangeliesentrene kristne programmer døgnet rundt. Ballade har snakket med mennesker som savner Metropol, og prøver å finne ut hva vi kan vente oss på skjermene fremover.

— Selvfølgelig savner jeg Metropol, sier Bjørn Rogstad, markedssjef for Virgin Music Norge. – Å ha en sterk kulturprofil bør være det fremste kriteriet for å drive lokal-TV, lettbeint underholdning har vi nok av. Innholdet på Metropol var bra, de viste litt mer utfordrende filmer og humorprogrammer, og var sånn sett en god motvekt mot TV-Norge sitt sendeskjema.

Samtidig syns Rogstad også at Metropol gjorde en del dumme feil: – Å kalle seg «Metropol», og reservere seg for de hippeste og kuleste med et tydelig urban-stempel var unødvendig. Jeg ønsker meg lokal-TV med en sterk musikkprofil, og et kulturtilbud som tør å trenge litt dypere inn i materien samtidig som det beholder en bredde som gjør kanalen spennende også utenfor Oslo 1-grensa. Det trenger ikke være noe motsetningsforhold her, sier Rogstad.

Is i magen

Bjørn «Stringmachine» Berge, som forsåvidt nettopp har gitt ut sin sjette blues-CD, «Illustrated Man», har en enkel filosofi på hvordan en lokal TV-stasjon bør forholde seg til kulturlivet: -Skal man først drive lokal-TV, bør man ha såpass integritet og is i magen at man klarer å fremme det kulturlivet som befinner seg i det gitte lokalområdet.

— Aller helst vil jeg se live musikk, sier Berge, som sier at han fikk med seg Metropols musikksendinger også langt utenfor Oslo – via satellitt: – En lokal stasjon bør gjøre som Metropol, nemlig dra ut i byen sin ofte for å plukke opp hva som skjer, slik at folk forstår at musikklivet er noe levende som må deltas i og støttes opp om for å kunne fortsette å eksistere.

Avgjørelse om et par måneder

En avgjørelse på hvem som kommer til å vinne Oslos lokale sendinger, kan ventes i september eller tidlig i oktober, forteller Therese Lilleborge, førstekonsulent for Statens Medieforvaltning. På spørsmål om hva det blir lagt vekt på, svarer Lilleborge kort:

— Stødig økonomi, redaksjonall kompetanse, og et allmenn-relevant programtilbud. Lilleborge avviser samtidig at noen vil kunne drive lokal-tv på samme måte som ES-TV gjør for øyeblikket: – Evangeliesentrene var de eneste som meldte fra om at de ønsket å «låne» eteren til avgjørelsen var tatt.

— Men hvis ES-TV vil ha et tilbud der de kun sender fra vekkelsesmøter, vil de ikke ha noen sterk søknad hos oss. Det er ingen rene interesse-kanaler som driver lokal-tv i resten av Norge, men vi diskriminerer selvfølgelig ingen for å ha en kristen organisasjon som styre.