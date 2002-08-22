Bransjen

Kampen om TV-titterne

Publisert
22.08.2002
Skrevet av
Knut Steen

Den nedlagte TV-stasjonen Metropol brukte store deler av sendetiden sin på musikk og kultur. Fem selskaper har nå søkt om å få ta over eteren etter dem. Mens avgjørelsen om hvem som får sende lokal-TV i Oslo-området faller, sender Evangeliesentrene kristne programmer døgnet rundt. Ballade har snakket med mennesker som savner Metropol, og prøver å finne ut hva vi kan vente oss på skjermene fremover.

— Selvfølgelig savner jeg Metropol, sier Bjørn Rogstad, markedssjef for Virgin Music Norge. – Å ha en sterk kulturprofil bør være det fremste kriteriet for å drive lokal-TV, lettbeint underholdning har vi nok av. Innholdet på Metropol var bra, de viste litt mer utfordrende filmer og humorprogrammer, og var sånn sett en god motvekt mot TV-Norge sitt sendeskjema.

Samtidig syns Rogstad også at Metropol gjorde en del dumme feil: – Å kalle seg «Metropol», og reservere seg for de hippeste og kuleste med et tydelig urban-stempel var unødvendig. Jeg ønsker meg lokal-TV med en sterk musikkprofil, og et kulturtilbud som tør å trenge litt dypere inn i materien samtidig som det beholder en bredde som gjør kanalen spennende også utenfor Oslo 1-grensa. Det trenger ikke være noe motsetningsforhold her, sier Rogstad.

Is i magen
Bjørn «Stringmachine» Berge, som forsåvidt nettopp har gitt ut sin sjette blues-CD, «Illustrated Man», har en enkel filosofi på hvordan en lokal TV-stasjon bør forholde seg til kulturlivet: -Skal man først drive lokal-TV, bør man ha såpass integritet og is i magen at man klarer å fremme det kulturlivet som befinner seg i det gitte lokalområdet.

— Aller helst vil jeg se live musikk, sier Berge, som sier at han fikk med seg Metropols musikksendinger også langt utenfor Oslo – via satellitt: – En lokal stasjon bør gjøre som Metropol, nemlig dra ut i byen sin ofte for å plukke opp hva som skjer, slik at folk forstår at musikklivet er noe levende som må deltas i og støttes opp om for å kunne fortsette å eksistere.

Avgjørelse om et par måneder
En avgjørelse på hvem som kommer til å vinne Oslos lokale sendinger, kan ventes i september eller tidlig i oktober, forteller Therese Lilleborge, førstekonsulent for Statens Medieforvaltning. På spørsmål om hva det blir lagt vekt på, svarer Lilleborge kort:

— Stødig økonomi, redaksjonall kompetanse, og et allmenn-relevant programtilbud. Lilleborge avviser samtidig at noen vil kunne drive lokal-tv på samme måte som ES-TV gjør for øyeblikket: – Evangeliesentrene var de eneste som meldte fra om at de ønsket å «låne» eteren til avgjørelsen var tatt.

— Men hvis ES-TV vil ha et tilbud der de kun sender fra vekkelsesmøter, vil de ikke ha noen sterk søknad hos oss. Det er ingen rene interesse-kanaler som driver lokal-tv i resten av Norge, men vi diskriminerer selvfølgelig ingen for å ha en kristen organisasjon som styre.

Relaterte saker

Metropol TV

Fem om beinet – og deres visjoner

En konsesjon for lokal-TV i Oslo-området innebærer at du kan nå ut til nærmere en million seere. Ballade har snakket...

Checkpoint Charlige logo (stor)

– Norsk musikk slipper ikke til i media

– I Norge i dag finnes det nesten ikke et eneste medium som presenterer ny, norsk musikk på en tilfredstillende...

Organic

Jobber for mer musikk på tv

Fra flere hold i platebransjen jobbes det nå aktivt mot tv-kanalene for å få flere musikkprogrammer på fote. Dagens situasjon...

Palace of Pleasure

Har gitt opp tv

En samlet popbransje sukker kollektivt over den begredelige dekningen av populærmusikk på norsk fjernsyn. De doble spellemannvinnerne Palace of Pleasure...

Flere saker

Natasha Barrett

Lydkunst i fokus på årets Momentum-biennale i Moss

Samtidskunstbiennalen i Moss fokuserer utelukkende på lydkunst i år, og inviterer publikum til å dykke ned i 40 unike lyduniverser.

Stillbilde fra Witch Club Satan – Black Metal is Krig

Ballade video: Savn og krig

Med Marie Sahba, Hanna Børseth Rønningen, Sylvaine, El Cuero, AVKRVST, In Vain, VLTIMAS og Witch Club Satan.

Langeland Nordstoga Tomter Maria Magdalena Foto Morten Krogvold

Mestermøte i Nidaros

Ingen kan koble bibelske kvinner med Bach som Sinikka Langeland.