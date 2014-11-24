Bransjen

Hevet revisjonsgrense

Publisert
24.11.2014
Skrevet av
- Red.

Kulturrådet har hevet revisjonsgrensen til 200 000 kroner.

Kulturrådet har over tid jobbet for å få hevet beløpsgrensen for kravet om revisjonsplikt. I noen tilfeller har dette kravet opplevdes unødvendig dyrt for musikere som har mottatt støtte over 100 000 kroner.

Ballade har tidligere skrevet om noen av utfordringene med grensen på 100 000 kroner.

Kravet om rapport og regnskap gjelder fremdeles, men revisjonsplikten gjelder nå for prosjekter som mottar støtte over kr 200 000.

Vedtaket ble annonsert i november og har tilbakevirkende kraft. Kontakt Kulturrådet dersom du lurer på om dette gjelder ditt prosjekt.

 

